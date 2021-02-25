健喬（4114）25日宣布，與瑞士諾華藥廠（Novartis）合作，取得其呼吸道吸入劑產品的台灣區總經銷權，該產品適用於肺阻塞（又稱慢性阻塞性肺部疾病，COPD）治療用藥，台灣目前該市場約有25億元規模。

肺阻塞疾病依世界衛生組織2018年發布資訊高居全球十大死因第3名，每年奪走約300萬人生命，約每10秒就1人因此喪失性命，是最嚴重的慢性疾病之一。

肺阻塞為不可逆的呼吸道阻塞疾病，長期吸菸，暴露在粉塵、煙霧與霧霾等環境裡都是導致肺阻塞的主要原因，典型症狀包含慢性咳嗽、濃痰、喘鳴、運動易喘，若忽略令其惡化或併發感染，恐造成患者痰量增加、咳出膿痰、喘不過氣來，甚至呼吸較困難的情況也會逐漸加重，終至影響正常的日常生活。

健喬2021年1月營收3.03億元，年增24.53％，創歷年同期新高。其中呼吸道產品2020年營收達6.4億元，占整體營收的24％。

諾華（Novartis）為瑞士知名百年大藥廠，更穩居世界前五大藥廠之列，其授權之呼吸道吸入劑產品為長效型支氣管擴張劑，可用在慢性阻塞性肺疾病；包括慢性支氣管炎及肺氣腫的治療，避免有惡化病史病人之COPD日趨嚴重。呼吸道吸入劑產品主要適用於COPD及氣喘，依據2020 imshealth資料顯示此類產品整體在台灣一年至少擁有高達台幣25億元的市場價值。

(工商 )