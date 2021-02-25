台東元宵節重頭戲炸寒單，因疫情全面停辦，不過玄武堂仍將於4月26日（農曆3月15日）寒單爺誕辰慶典舉行炸寒單，除提供信眾線上參拜以外，也推出線上「認捐寒單炮」的服務，讓全球的寒單爺的信眾，都可以直接線上捐炮。

台東玄武堂與首淐科技團隊所開發uBobee（有保庇）雲端宮廟平台獨家合作，共同推出線上「認捐寒單炮」的服務，讓全球的寒單爺的信眾，都可以直接線上捐炮，而這些認捐的寒單炮也會於寒單爺聖誕慶典時（國曆4月26日，農曆3月15日）全數炸完，屆時將會有直播服務，提供無法現場參與的信眾可遠端參與祈福招財、消災解厄、驅疫保平安。

uBobee業者表示，台東在元宵節「炮炸寒單」的活動32年來首度因應防疫而停辦，不少民眾感到十分的懊惱，有民眾說，「每年被炸一炸，覺得新的一年運勢都很順利。取消後，當然寒單爺很靈驗，我相信祂依然會保佑我，但是就覺得好像少了什麼。」

因此，在廣收信眾們的回饋後，台東玄武堂的創堂堂主李建智與現任堂主李哲也在決定因應中央防疫政策取消今年的「炮炸寒單」時，也獨家與首淐科技團隊所開發uBobee（有保庇）雲端宮廟平台全面合作，將寒單爺的信仰全面上雲端，正式跨入數位轉型，信眾可在uBobee線上參拜寒單爺、點光明燈、太歲燈、發財燈、認捐寒單炮或進行日常捐獻。

uBobee平台也提供的加密貨幣的捐款服務，讓傳統民間信仰與數位一次接軌，未來也會持續開發更多便利於宮廟與信眾服務的功能。目前台東玄武堂寒單爺的雲端服務，民眾可透過uBobee網站：https：／／uBobee.com／，或至iOS APP Store：https：／／reurl.cc／nnZMd8，Google Play：https：／／reurl.cc／3NeQdM下載來使用。

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