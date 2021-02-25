明（26）日是農曆正月十五元宵節，俗稱「小過年」，在這團圓氣氛濃厚的喜氣日子裡，有些人也即將迎來等待許久的旺運！命理專欄《生肖我最懂》今日就點名4生肖的朋友，表示他們在元宵節之後的運勢將會一發不可收拾，財富、喜事紛紛找上門，快看看自己或身旁的親朋好友有沒有上榜吧！

▍生肖雞

生肖雞的朋友在2021年初並不好過，事業不順，遇到很多小人，卻因為無力抵抗，只能任人宰割。但是到了元宵佳節之後橫財運突然爆棚，有機會過上天天數錢的爽日子，連事業職位都有望連升好幾級，旺到不行的運勢也讓屬雞人開始感到樂觀自信，也會讓未來發展更加順利，一年比一年富貴，如有神助的好日子正要開始！

▍生肖牛

屬牛之人平時腳踏實地，吃苦耐勞，但別以為他們只知道埋頭苦幹，他們可是通過實踐不斷累積經驗，待機緣一到，就會一躍而起，晉升的比誰都快，而牛年就是他們的最佳主場。不但事業上有一鳴驚人的實力，財富運也極佳，尤其是到了元宵佳節後更會突然身價暴漲，天降千萬橫財，日子越過越好，有特別興趣愛好的人可以注意一下，將有機會收穫工作以外的收入。

▍生肖蛇

生肖屬蛇的朋友在即將到來的元宵佳節運勢很好，會一掃之前對自己的不安全感，不會再覺得自己無所事事，做決定也不會優柔寡斷，因為受到上天的庇護，即將過上精彩又幸福的生活，好好享受吧！

▍生肖馬

屬馬的朋友天生腦子聰明，性格也活潑外向，到了元宵佳節命宮得「天鎖」吉星庇佑，運勢飆升，橫財襲來，切記要把握時機，就能迎來喜事。此外，屬馬人在往後3個月的財運開始呈現出一種穩步上升的姿態，也有機會遇到真愛，特別注意要養成良好的生活作息，相信經過一番努力，未來的生活將會猶如太陽般絢爛。

(中時新聞網)