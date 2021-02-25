繼去年文學家白先勇在清華大學開設紅樓夢講座課程大受歡迎，今年在台積電文教基金會持續支持下，再開設白先勇清華文學講座，邀請國內知名專家前來講座授課，由白先勇講述崑曲牡丹亭並播放紀錄片起始，引領學子們進入文學的世界。課程開放高中生選修也開放部分旁聽名額。

「文化就是民族的靈魂，要找回我們的民族魂就是從文化開始。」白先勇表示，今年的講座以中華文化經典選讀為主題，內容涵括詩詞歌賦、小說戲曲、諸子百家、歷史傳記等領域，以深入淺出的方式，帶領學生品讀古典文學精華選段，探索文化經典傳世之美。

相較去年白先勇清華文學講座以單一名著《紅樓夢》為主軸，今年課程則更注重選材的多樣性，提供修課學生更多元的視角，從文學、歷史、美學、藝術、社會生活、現代科技與理論等各個層面，探尋經典作品所展現的文化生命力。

白先勇清華文學講座由台積電文教基金會獨家贊助，清華大學通識教育中心、中文系、語文中心共同籌畫。台積電文教基金會執行長許峻郎指出，藉由白先勇的視角，在高等學院推出系統性的中華文化選讀課程，提供青年朋友深度閱讀滋養。課程內容將放在台積電文教基金會官網，讓更多青年學子與大眾可以看到精采的課程。

課程以主題式演講方式進行，由白先勇領銜，每周邀請不同領域學者專家講授。為加強大學社會責任，響應108課綱素養教學精神，課程開放部分名額給新竹高中、新竹女中、建功高中等校近百名學生選修，每周也有部分名額開放旁聽。

(中時 )