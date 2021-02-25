一名女子小芬（化名）2018年8月間，與閨密小雅（化名）及其賴姓男友，一同到高雄遊玩，當晚3人一同入住一家民宿，賴男起初好意讓女友及女友閨密睡雙人床，自己睡沙發床，不料，深夜因為睡的位置在冷氣風口會冷，經女友與小芬同意，便一起睡在雙人床，小雅睡中間，小芬與賴男睡兩側，豈料賴男半夜竟跨過女友，伸手狂摸小芬的胸部與下體，事後竟然瞎掰是在「做春夢」，士林地院審理後，將他依犯乘機猥褻罪判刑6月。

小芬警詢、偵查時淚泣，自己熟睡時感覺賴男用手摸她胸部，醒來張開眼睛後，賴男的左手放在閨密頭上，另一隻右手跨過來放在她的胸部上，伸進衣服裡，因為自己穿一件長版T恤沒有穿胸罩，當下感受到賴男對她上下其手，但不敢出聲，只好假裝翻身，讓賴男的手離開她的胸部。

小芬隔天起床將此事告訴閨密小雅，小雅向賴男興師問罪，賴男卻說「他做了春夢」，但又改口「不知道這件事」，甚至又說「感覺有碰到，但發現就收回去了」。

賴男在法院審理時否認對小芬伸狼手，辯稱當晚很累，不告道發生了什麼事，會向小芬道歉是因被女友逼的。

合議庭認為，小芬與小雅是相識10年的好友，不可能汙衊閨密男友，又據賴男傳給小芬的道歉對話「我除了對不起，我真的還是不知道說什麼，我也沒有辦法原諒自己。」因而認為，如果賴男沒有猥褻何必對小芬道歉請求原諒？故不採信賴男所稱的是被逼道歉。

法官最後審酌賴男與小芬曾是朋友，卻為滿足一己私慾，侵害小芬的性自主決定權，考量賴男高中肄業待業中，判處有期徒刑6月，可易科罰金18萬元。

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(中時新聞網)