有關環保團體關切觀塘第三座液化天然氣接收站興建計畫，中油再次呼籲表示，公共政策討論需要更多正確資訊，事實上經水下攝影檢視，工業港施工海域並無藻礁生態系，科學證據亦證明G1藻礁區積砂非施工造成，未來第三接收站完工後操作天數皆符合需求，並未有因海象不佳而不適建站之情事。

中油強調，第三座液化天然氣接收站所能提供北部各工業區用電之產能與價值，更是遠遠超過興建經費；籲請全民支持興建第三接收站順利完工，以穩定供應大潭電廠發電及基北竹苗高科技園區及工業、民生天然氣之需求。

中油指出，觀塘第三接收站「迴避替代修正方案」，僅使用既有填地興建接收站所需儲槽等設施，對觀塘潮間帶（G1及G2區）保留現況不予開發，至於工業港位於水深超過10公尺深之區域，依據107年7月委託水下攝影調查，顯示工業港海水濁度高，透光度低，海床被沙質覆蓋，僅有零星生物，且未發現殼狀珊瑚藻及柴山多杯孔珊瑚，不具藻礁生態系，故工業港開發並未對藻礁生態系產生嚴重影響。

此外，天然氣為潔淨能源，其發電之碳排放量僅燃煤機組之一半，以天然氣發電具快速升降載、低汙染、低排碳等優點，且建設時程短，在我國發展再生能源過程中，可做為漸進式減碳、維持供電穩定之選擇。

尤其，第三接收站是為供應台電大潭電廠第7至9燃氣機組發電，並滿足新竹科學園區、內湖科學園區、南港軟體園區、北部各工業區及北北基桃近一千萬人之用電需求，另亦供應北部民生及工業用戶所需，創造之產值遠遠超過千億。

綜觀鄰近日本、韓國，每年天然氣進口量遠大於台灣（居全球液化天然氣進口量前幾名），其天然氣接收站之負載率亦僅約四成。顯見有充足天然氣接收站才能增加供氣可靠度，穩定供氣發電，具備必要性與急迫性。

中油強調，管線輸送的是高壓氣態天然氣，並無法存放在儲存液態天然氣的儲槽中，且中油既有陸管是26吋，目前供應對象為北部民營電廠（IPP）、工業及民生用戶，已無餘裕供應大潭電廠，縱使目前規劃新設陸上管線，工期也至少需10年以上，功能亦無法替代接收站，環團「增設陸管、經費、工期、安全，都比海上接收站更好」之說法，此資訊有明顯錯誤。

(工商 )