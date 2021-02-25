春天因為草莓季變得很粉紅，超市和量販也愛粉味，全聯We Sweet甜點、吳寶春聯名麵包，阪急麵包共有10款草莓糕點；家樂福繼去年底的草莓系列，再推「莓好時光再序曲」營造粉紅療癒感。

全聯We Sweet新品「一塊淡雪乳酪蛋糕」，使用草莓果餡與乳酪製成草莓乳酪慕斯蛋糕，每盒80g，69元。（全聯提供）

全聯草莓季業績逾5000萬元，光是草莓卡士達蛋糕就賣超過9萬個、業績逾1400萬元，可見很受歡迎。3月25日前草莓全系列登場，We Sweet 8款草莓季甜點，新品首推「一塊淡雪乳酪蛋糕」，是去年人氣商品「一塊乳酪蛋糕」淡粉色升級版，還有「草莓鮮果布蕾」、「草莓果漾起士塔」、「草莓雙餡菠蘿泡芙」、「草莓花漾歐姆蕾」；熱銷商品有草莓卡士達蛋糕、日式草莓大福及草莓空氣蛋糕。

愛買「草莓水果麵包」，2個65元。（愛買提供）

READ BREAD x 吳寶春（麥方）店有「可可莓莓麵包、粉紅莓果吐司、粉漾菠蘿麵包」3款新品；阪急麵包4款草莓季新品，每款均價30元，任2件特價55元，主打「草莓富士山」，還有「湯種草莓麵包」、「草莓閃電泡芙」、「草莓派司」。

愛買「草莓奶蓋5吋蛋糕」，120元。（愛買提供）

愛買3月9日前展開草莓季，日本進口零食如森永、Bourbon北日本、Asahi、FUJIYA不二家等草莓口味限定商品數較去年多6成；日本熊本福岡草莓禮盒，原價1200元，5折特價599元；8款草莓烘焙商品，單月熱銷3000盒的「草莓卡士達蛋糕」95元、社群網站Dcard上被討論的「草莓水果麵包」2個65元、「草莓奶蓋5吋蛋糕」120元都是人氣款。沖泡咖啡/茶/穀粉DM指定商品單筆滿388元送40元現金折價券，單筆最高送200元。

家樂福「莓好時光再序曲」有一系列烘焙商品。（家樂福提供）

家樂福延續去年莓好時光再序曲，有可愛粉紅造型的「寶貝熊麵包」48元；不敗經典款「草莓千層蛋糕」每個168元、28日當天6折快閃優惠99元，與每份168元的「草莓寶盒」都可吃到滿滿的草莓。

家樂福「草莓千層蛋糕」，海綿蛋糕體搭配牛奶卡士達夾餡、草莓醬及大湖草莓，每份168元、28日6折快閃優惠99元。（家樂福提供）

(中時 )