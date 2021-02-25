國立清華大學原以理工科系為主，與新竹教育大學併校後成立教育學院跟藝術學院，清大預計將蓋4個與人文有關的建築，包括美術館、文物館、文學館及升級音樂廳，近日美術館已正式動土，為校友謝宏亮捐贈的宏亮美術館，將是國內頂大的唯一國際級美術館，預計於2021年中動工，2022年底完工，將成為清大最美新地標。

宏亮美術館由73級物理系校友謝宏亮捐建，他也是清華理學院的第1屆傑出校友，因愛好藝術，收藏豐富，長期支持母校，在清華百年校慶時，捐贈法國藝術家羅丹的沉思者雕塑，目前坐落在總圖書館側。

此次謝宏亮所捐建的宏亮美術館將建在清華校園南側大草坪旁、清華實驗室對面，建築設計彷如3個漂浮在草皮上的立方體，1樓採用大片玻璃創造穿透感，與周邊綠意融為一體，建築外部未來也將結合藝術學院學生的創作。

清大校方表示，這座大地色系的美術館為地上2層、地下2層建築，占地千坪，連結大草坪與森林，也將是棟綠建築。地下層將規畫為常設展區，1樓則有講堂及咖啡廳，外牆為玻璃帷幕，室內電梯、樓梯也一併使用透明設計，讓綠意與陽光自然簇擁進空間內，2樓是3個可結合或分開使用的特展區。

宏亮美術館由郭旭原、黃惠美兩位建築師領軍的設計團隊操刀，預計於2021年中動工，2022年底完工，落成後將是國內頂大唯一國際級美術館，也將成為清大最美新地標。

清大在美術館動工後，陸續要蓋文學館、文物館以及紀念沈君山校長的君山音樂廳，校方估計建築本體2年左右可完工，內部裝潢等軟硬體設備需再花一些時間，完工啟用後將改變清大形象。

(中時 )