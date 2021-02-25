立榮航空獲得交通部民航局109年度「國內定期航線組」金翔獎殊榮！頒獎典禮於今(25)日在民航局，由民航局局長林國顯親自頒獎，立榮航空董事長林志忠代表公司及全體同仁出席領獎。立榮航空自89年起已第八次獲得金翔獎國內線組的榮譽，且105年至109年三度蟬連獲獎。

立榮航空董事長林志忠表示：立榮航空除了營運亞洲區域及兩岸航班，並長期投入本島往返離島及花東等國內航線的空運服務，2020年雖受COVID-19疫情影響，仍兢兢業業維持營運，提供旅客必要的空中交通服務，在台灣疫情趨緩後，積極配合各地政府旅遊振興方案，以增班或放大機型方式提高運能，疏運大量的國內旅遊人潮。

金翔獎是民航局為提升國籍民用航空運輸業之營運與服務品質，自87年起每兩年辦理一次民用航空運輸業營運與服務評鑑，為國內航空業最受關注的獎項。

立榮航空在國內線組的班機出發準點率、班表執行率、電子登機證及自助報到機使用率均有亮眼的表現成績，深獲專業評審委員好評，再次於多家航空運輸業者中脫穎而出。

(中時 )