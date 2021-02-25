與張菲、費玉清破冰有望?恆述法師宣布重大決定

70歲恆述法師（藝名費貞綾）去年3月傳出欠高利貸3000多萬，令2個弟弟張菲、費玉清心死切割。事隔近1年，恆述法師不僅已把債務還清，還宣布將創立新宗教「自在禪宗」，與張菲、費玉清也破冰和好，然而她近日更在節目中自爆時常與費玉清為了吃素大吵，更直言：「其實關於這個吃素根本就是個非常笑話的一件事情。」

恆述法師日前在節目《這！不是新聞》侃侃而談創立宗教的原因，她說她只是提供一個自在修行的理念，幫助眾生來鬆綁，讓大家知道佛法是快樂的、自在的，不需要禁慾、吃齋等痛苦修行。

恆述法師談吃素。(影片自4:50開始)

這也讓主持人陳斐娟好奇提問：「因為其實佛教並不是所有在家修行的人都要吃素、都要禁慾，只是出家人總是戒律比較多，那法師的意思是連出家人都可以不用吃素、不用禁慾嗎？」

對此，恆述法師直言吃素根本就是個非常笑話的一件事情，還稱其實所有和尚、尼姑都知道，釋迦牟尼佛當祂要托缽的時候，祂是印度人，印度人如果供養這麼偉大的上師，難道釋迦牟尼佛托缽你供養咖哩羊肉、咖哩牛肉就要把它丟掉，換成青菜蘿蔔嗎？

「這就是我為什麼跟費玉清兩個人常常因為吃素就吵得一塌糊塗，尤其是我的母親。」恆述法師舉例，比方小哥請吃去五星級飯店吃鐵板燒，就她一個人吃素，要廚師怎麼燒啊？更稱以前與家人經常為了吃素吃葷吵翻天，大家都掃興，造成家裡的衝突矛盾。

(中時新聞網)