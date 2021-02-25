櫃買中心25日表示，台康生技股票（6589）、台康生技一轉換債（65891）自2月26日起預收款券並每二十分鐘撮合一次；笙泉股票（3122）、智擎股票（4162）、合一股票（4743）、萬旭股票（6134）、撼訊股票（6150）等自2月26日起預收款券並每五分鐘撮合一次。

台康生技股票最近30個營業日內曾發布處置，又因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，自2月26日起10個營業日（到3月12日止），對台康生技股股票及台康生技一轉換債，改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每二十分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

笙泉、智擎、合一、萬旭等股票，因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，自2月26日起10個營業日（到3月12日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每五分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

撼訊股票因連續5個營業日經櫃買中心公布注意交易資訊，自2月26日起10個營業日（到3月12日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每五分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

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