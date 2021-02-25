證交所表示，中福（1435）於2月18日公告，應收處分股權價款原已取得負責人所有之股票為擔保品，惟經查前開擔保品業於公告日前解質，與中福公告之重大訊息內容顯有不符，核有證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第15條第1項第3款情事，故證交所處以違約金5萬元，並函知該公司嗣後應確實依規定辦理。

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