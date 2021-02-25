中福應收處分股權與重訊不符 證交所開罰5萬元 18:392021/02/25 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，中福（1435）於2月18日公告，應收處分股權價款原已取得負責人所有之股票為擔保品，惟經查前開擔保品業於公告日前解質，與中福公告之重大訊息內容顯有不符，核有證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第15條第1項第3款情事，故證交所處以違約金5萬元，並函知該公司嗣後應確實依規定辦理。 投資澳洲大克佩爾島為餌 吸金3.8億餘元新加坡長江集團被搜索 恒指彈355點返三萬關 科指止連跌 (工商 ) #中福 #證交所 #應收 #處分股權 #擔保品 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蘇寧易購籌劃控制權變更 臨時停牌 11:212021/02/25 財經 聯電配息1.6元 21年來最高 04:102021/02/25 財經要聞 中部空品達橘紅等級 環保稽查員進駐中火 17:432021/02/25 生活 民進黨中評會：萊豬跑票3立委停權一年 再犯停權三年 15:282021/02/25 政治 涉嫌炒股 高市議員黃明太到案說明 17:122021/02/25 社會 編‧輯‧室‧報‧告－大陸農村消費市場受重視 04:102021/02/25 專題周報 蘇寧易購回應控制權變更 擬出售逾20％股權 14:372021/02/25 財經 長榮鋼今年營收拚百億 4月轉上市 04:102021/02/25 證券．權證 控議員性侵不成反挨告 女揚言爆料 04:102021/02/25 地方新聞 拍下公館珍貴傳統農村景象 25件作品脫穎而出 17:212021/02/25 寶島 職場》年後搶轉職 8成1上班族最愛固定調薪 17:232021/02/25 生活 財經熱門新聞 台灣做得出疫苗嗎？謝金河點名1家最有希望 - 財經 台積電驚悚連殺5天 專家喊不接刀 再爆恐怖地板價 - 財經 拿稀土打爆老美 陸為何還不動手？ 專家曝真正原因 - 財經 華為手機邁入鴻蒙時代 IDC警告：進攻海外 不能沒它 - 財經 《女大》班底陳薇甜嫁「德翔海運少東」婚宴照曝光！ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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