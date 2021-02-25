中央銀行公布2021年1月五大銀行新承作房貸580.71億元，月減102.66億元，主要反應政府2020年12月出手打炒房，但仍創十年來當月同期新高，央行官員認為，後續需再觀察整個第一季的變動，應可更充份顯現房市管制的影響。

央行統計的台銀、土銀、合庫銀、一銀、華銀等五大銀行新承做房貸，比重約占全體銀行的近四成，一向被視為房市風向球。統計顯示，2021年1月新增房貸月減逾百億元，央行官員表示，主要是反應2020年12月基期較高，因為當月工作天數23天，2021年1月只有20天，且銀行整批新成屋分戶房貸減少，還有部份銀行房貸承作量已接近規定的上限，偏向自行管控。

從六都1月移轉棟數來看，合計月減8.29％，但年增達55.17％，央行官員指出，這同樣也反應季節性因素，2020年1月農曆春節落在1月底，當月工作天數僅15天，「今年春節落在2月，預料也會有這個現象」，即季節性因素使新增房貸仍可能續減。

央行官員認為，選擇性信用管制施2020年12月初實施後，加上相關的檢查舉措，2021年1月對房市投機炒作的抑制已有顯現，也開始有平緩房價的情況，後續觀察整個第一季的數據，將可更充份顯現成效。

另五大銀行2021年1月新增房貸利率略上揚0.006個百分點至1.362％。央行官員說明，主要因低率較低的新成屋分戶房貸減少，銀行低利率優惠房貸轉保守，「青年安心成家貸款」一段式居多，使得整體房貸利率小幅增加。

(工商 )