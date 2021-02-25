信義房屋（9940）25日董事會通過去年財報，去年全年合併營收130.61億元、年增5％，連續四年營收站上百億，去年淨利15.52億元、年增23％，每股純益2.11元，優於前年的1.71元，董事會並決議，配發1.7元現金股息，以25日收盤價的28.7元計算，現金殖利率達5.9％。

相較於過去幾年，信義房屋業績來自大陸推案嘉定大案「信義嘉庭」所挹注，去年該案已近銷售尾聲，僅有零星戶別認列，信義業績持續成長主要受惠國內房市熱絡，整體房市交易量逐年成長，營收結構以房仲及代銷本業為大宗，本業營收達94.7億元、年增16％，直逼2013年間上波房市景氣的最高峰。

展望今年，信義房屋認為，在整體市場資金充沛、台商回流帶動，與低利環境支撐，交易量價可望持穩。

除了房仲及代銷本業穩步成長，兩岸建設事業也將挹注未來業績，總銷大陸人民幣25億元的無錫「山水嘉庭」預計今年完工，在疫情趨緩後穩步去化、漸入佳境，目前銷售率已達二成。國內推案部分，板橋江翠的「嘉和」總銷約30億元、預計2022年完工，目前銷售率達85％，另一案「嘉品」住宅部分總銷約28億元、預計2024年完工，目前銷售率也達約六成。

(工商 )