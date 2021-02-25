林筳諭（勇兔）在《我的婆婆怎麼那麼可愛》飾演火辣咖啡廳老闆娘「大美」，日前更認同同劇組、同公司的張書偉，沒想到熱戀ing的她，日前在臉書PO出私下模樣，照片中她身穿小可愛自拍，肚肉竟擠出兩條線，讓許多網友十分驚嚇。勇兔坦言，年過30代謝變差讓她十分苦惱，後來靠多吃原型食物、多喝水，再搭配酵素調理才恢復理想體態。

勇兔自招是易肉體質，出道以來都有在控制體態，前年去日本玩沒忌口，回來立刻像吹氣球大一號，牛仔褲頭整個炸開，拍戲差點不連戲，連經紀人都逼她要減肥。後來勇兔嘗試吃水煮餐、6點後忌口與少量運動減肉，結果不是便秘，就是永遠都在餓肚子，只要一恢復正常，數字立刻往上飆。

她透露拍戲常日夜顛倒，三餐不正常，加上自己超愛吃零食，有次等戲時，一口氣吃掉5包洋芋片。她貼出照片後，不少網友以為她修圖，讓她哭笑不得：「我不得不說，影片不能作假，現實就是這麼殘酷！」為了洗刷爆肉形象，勇兔花1個月時間認真減肥，還拍影片號召粉絲一起加入甩肉行列，對於成功回歸48公斤，她開心秀平坦小腹，更PO出性感運動照，粉絲也開心說「我們的大美回來了」。

勇兔坦言私下超愛吃零食，有次等戲時還吃掉5包洋芋片。（廠商提供）

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