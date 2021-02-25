金門又有未爆地雷出土，國家公園轄區範圍內的景點「船型堡」旁今天發現2枚M7反坦克輕型地雷，金防部未爆彈處理小組趕至移除，攜回進一步銷毀處理。

金門岸巡第一機動巡邏站上午接獲民眾報案指稱，在金沙鎮船型堡右側岸際發現2枚疑似未爆彈，立即派員封鎖現場管制人員進出，並通報金防部彈藥庫未爆彈處理小組到場處置。

岸巡派員封鎖現場管制人員進出。（金門岸巡隊提供）

進一步確認2枚遭海水沖刷上岸的未爆彈，都是M7反坦克輕型地雷，鏽蝕情況嚴重，研判並無立即性危險。（金門岸巡隊提供）

金防部未爆彈處理小組趕至移除，攜回進一步銷毀處理。（金門岸巡隊提供）

該小組協同岸巡進一步擴大搜索，未再發現其它未爆雷、彈，進一步確認2枚遭海水沖刷上岸的未爆彈，都是M7反坦克輕型地雷，鏽蝕情況嚴重，研判並無立即性危險。

(中時 )