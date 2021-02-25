前旅美投手江少慶拋下震撼彈，在富邦悍將極力邀約以及端出大約誠意下，選擇暫時放下旅外夢，今年將投入中職選秀，江少慶在臉書發表心情，他坦言一開始沒認真考慮過富邦的提議，但出乎意料的最後富邦給出最符合想法的條件，接下來會向二軍報到，以7月開季的步調調整。

江少慶在2020年底面臨人生十字路口，由於新冠肺炎疫情，小聯盟賽事全面停擺，在整年沒出賽的情況下，江少慶成為了自由球員，經紀公司透露當時曾有9支美、日球隊提供合約，12月上旬又接到富邦悍將的提議，希望江少慶能留在台灣，富邦將用狀元籤選擇他。

江少慶坦言，「第一時間我只說，也沒有不可以，就一起談看看，但其實我還沒有認真考慮。」接下來在溝通中富邦悍將給了明確訓練及比賽計畫，再加上最終合約條件也符合我們的想法，於是在12月底做出回台決定，他說「這一切真的是有點出乎我意料之外。」而根據經紀公司透露，富邦給出超越王維中的「中職史上最大約」留人，平均月薪可能超過百萬。

江少慶也在臉書透露接下來的規劃，「接下來我會到球隊二軍報到，以今年開季是7月的方式逐步調整，前年12強的比賽我還歷歷在目，對於能回到台灣比賽我很興奮。」

最後他說，中華職棒並不好投，我會用接下來幾個月的時間盡快進入狀況，希望7月即能在自己的家展現我的努力，全力幫球隊拿下今年總冠軍。

(中時 )