全球網路巨擘谷歌公司前執行長施密特（Eric Schmidt ）在美國國會聽證會上明確表示，台灣半導體製造商台積電對美國的國家安全至關重要，美《外交政策》雜誌在內部研討會上也同時呼應稱，台積電在全球半導體行業地位特殊，已被被裹挾進了美中競爭。台積電到底為何讓美國人擔憂？

《美國之音》引述施密特在美國參議院軍事委員聽證會上表示，美國嚴重依賴台積電的晶片供應，「如果你希望生產領先的硬體產品，你可能需要台灣的一家供應商，那就是台積電。他們的產品要快得多，也好得多。」

台積電也宣布在亞利桑納州興建並營運先進晶圓廠，預料2024年投產，將主要生產軍用晶片，美國政府將為項目提供補貼。圖為台積電晶片生產線。（圖／台積電提供）

報導指出，施密特不僅是谷歌公司的前CEO，他還曾擔任過美國國防部的科技顧問。日前他領導的智庫「中國戰略組」提出一份《非對稱競爭：應對中國科技競爭的戰略》的報告特別指出，下一代晶片（包括半導體晶片和生物晶片）技術對美國至關重要，因為既可以藉此「卡」中國的脖子、又是能提升整體創新速度的增速技術，而且與國家安全緊密相關。

美國共和黨籍參議員科頓（Tom Cotton）在同一場聽證會上說，由於中國對台灣虎視眈眈，美國嚴重依賴台灣晶片將「非常危險」。「美國對台積電的依賴很大，但是對於中國，他們的脆弱性也相當大。我們現在談的是一個國家可能會遭到中國的直接打擊，中國想動用武力強行佔領（台灣）領土。這就是為什麼台灣對美國人來說不僅是一個戰略和道德問題，我們還要確保中共不會控制世界上最重要的晶片製造商台積電。」

美國智庫資訊技術與創新基金會副總裁伊澤爾（Stephen Ezell）對《美國之音》表示，美國這麼多家高科技公司完全依賴台積電，的確存在戰略風險。風險不是完全依賴一家公司本身，而是依賴一家陷入戰略熱點中的公司。台積電是一個偉大的創新者，也是可靠的夥伴，但讓人擔憂的是戰略問題。

美《外交政策》雜誌有關美中半導體競爭的最新報告指出，中國想要在晶片生產上自給自足，但是未來5到10年，中國都無法達到半導體自給自足的目標。台積電是中國最大的晶片供應商，它為華為、小米、聯想和電動汽車製造商等提供晶片。也正因為身處晶片生態系統中的核心地位，台積電已經被裹挾到美中競爭之中。

台積電的創始人張忠謀2019年11月曾經說過，現在的世界已經不是一個安寧的世界，台積電變成了「地緣戰略家的必爭之地」。去年美國限制任何企業不得供應含美國技術的半導體產品給華為，台積電首當其衝，被迫對華為斷供。同時台積電也宣布在亞利桑納州興建並營運先進晶圓廠，該廠已定於今年2月開工，預料2024年投產，將主要生產軍用晶片，美國政府將為項目提供補貼。

報導說，美國總統拜登最早將於本月簽署行政令，美國將與日本、韓國、台灣和澳洲等合作，加快擺脫對中國產晶片及其它戰略性物資供應鏈的依賴。目前美國市場上65%的晶片需求由台積電來滿足，台積電是美國技術供應鏈的中心，從蘋果手機到亞馬遜的雲計算，甚至洛馬公司的F-35 戰鬥機都用到台積電的晶片。台積電主要競爭者三星電子可能需要10年時間才能趕上，而中國最好的晶片製造公司中芯國際，2020年剛剛完成14奈米的量產，而這是台積電5年前的水準。

(中時新聞網)