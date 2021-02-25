邱澤（右）在電影中熱烈追求許瑋甯。（吳松翰攝）

《紅衣小女孩》系列億萬票房導演程偉豪監製、《浪子回頭》MV破億點擊導演殷振豪執導的台式浪漫愛情電影《當男人戀愛時》25日舉辦正式預告發佈會，程偉豪率領殷振豪和男女主角邱澤、許瑋甯盛裝出席。

邱澤飾演討債流氓，在片中猛烈追求欠債臭臉女許瑋甯，導演殷振豪爆料，片中一場邱澤和許瑋甯在天台的吻戲，導演跟邱澤私下套好，要邱澤在出奇不意的情況下「霸王硬上弓」強吻許瑋甯，許瑋甯被嚇到手上冰棒掉下去還「啊」的當場尖叫，卻也激盪出粉紅泡泡化學反應，對此，許瑋甯說：「那時就想，怎麼沒喊卡，這哪招？」至於男女主角除了吻戲是否有床戲，程偉豪賣關子說：「請大家進戲院看。」尺度到哪裡？許瑋甯表示「情感尺度上很激烈」。

《當男人戀愛時》正式預告發布會。導演殷振豪、監製程偉豪、男主角邱澤、女主角許瑋甯。（吳松翰攝）

邱澤在片中有激烈打戲，被問打戲和床戲相比哪個辛苦，「打戲比床戲累多了，打到受傷」，他表示片中一場打群架的戲，左拳都往死裡打，打了1天1夜，「打到左手舉不起來，還有被踢、被摔的」。邱澤和許瑋甯首次合作就演感情戲，兩人表示開拍前以「快問快答」訓練來培養默契，許瑋甯說：「我記得邱澤說，他最討厭的事情是和朋友追劇，追到一半想上廁所，對方不肯按暫停。」兩人對彼此的第一印象，邱澤覺得許瑋甯話不多，比較嚴肅，許瑋甯一聽笑說：「你也是吧！」

邱澤在片中是玉米鬚爆炸頭髮型，「曾想過飛機頭、浪子頭，好多造型，到最後覺得爆炸頭最適合」，他強調自己是真髮去燙成爆炸頭，「出門就戴帽子，要拍的時候甩一甩頭，就恢復蓬鬆度」，至於如何揣摩片中台客個性，他說：「身邊朋友都很台，我有一次跟導演他們碰面還穿木屐，他們被嚇到！」他在片中以啃甘蔗取代嚼檳榔扮台客，笑說吃檳榔不夠「蝦趴」，他電影殺青後買了幾套喜歡的片中台客戲服，「如果票房好，就拿出來義賣」。電影將於3月26-28日推出口碑場，4月1日正式上映。

(中時 )