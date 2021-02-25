網路家庭（8044）25日公布2020年營運成績，全年稅後淨利2.21億元，較2019年成長55.9％，歸屬於母公司業主稅後淨利2.53億元，基本每股盈餘2.16元，優於前年1.39元。網家表示，展望2021年，將積極拓展ONE PChome網路生態圈效益湧現，朝擴大營收規模、持續獲利步伐前進。

網家董事會25日通過2020年財務報告，營收達438.7億元，較108年度成長12.8％，創歷年同期新高紀錄，銷售動能強勁，2020年每股盈餘2.16元，已是連續第二年獲利，顯示營運重返軌道。

2020年消費型態產生巨大轉變，消費行為大量自實體通路轉移至線上，促進宅經濟崛起，網家表示，帶動旗下PChome 24h購物的醫療防護、娛樂電玩、居家料理、居家辦公、掃除家電等商品銷售成績亮眼，同時也推出「PChomeX家好選物」選物服務。

目前PChome 24h購物累積逾1,200萬會員，更加速拓展年輕女性市場，女性消費者超過6成，已超越男性，且主力客群趨於年輕化，逾60％的消費者年齡為25歲～44歲。

而面對世界各國邊境封鎖的情境，網家旗下跨境電商也積極搶攻市場，PChome SEA推出東南亞泰、越、新、馬、印五國一站式跨境電商服務，PChome比比昂以海外商品代購代標服務，提供日本直送台灣每公斤空運費台幣100元的低價收費，帶動買氣成長。

電商市場快速發展，網家圖過集團資源整合，旗下支付服務效果也逐步顯現，未來將以Pi拍錢包為發展重心，積極串聯集團各服務，並透過P幣頻繁使用及流通，加速發展綜效。Pi拍錢包目前已超過18萬個店點，會員數突破100萬。

展望2021年，網家表示，接下來將持續深化集團線上、線下資源整合，並以P幣為核心，透過點數回饋和會員忠誠計畫提高會員黏著度，並朝向電子商務、網路金融、線上旅遊、跨境電商等領域發展。

(工商 )