財政部指出，2015年至2019年，我國連五年中央政府稅課收入決算數較預算數增加，財政收支結構逐步改善，其中2018～2020年總預算均未舉借債務，其中2019年度更依公共債務法第12條第2項規定辦理預算外還本50億元，逐步改善債務情況。

2020年雖受新冠肺炎影響，採行各項防疫、紓困及振興措施，預估至2021年底債務比率為32.11％，距公共債務法40.6％債限尚有8.49個百分點，約1.6兆元舉債額度，存量上限仍相當充足，可支應緊急重大支出。

另外，自2014年公共債務法修正施行以來，財政部持續推動地方政府債務管控與債務預警機制、強化債務還本及充分揭露債務資訊等作為，地方政府債務已有改善，2014年～2019年度整體地方政府1年以上公共債務未償餘額成長趨緩，債務比率由2014年度5.56％下降至2019年4.79％，減少0.77個百分點。

2020年各級地方政府1年以上公共債務未償餘額預算數9,164億元，債務比率4.97％，尚可舉債空間為7,473億元。截至2020年底，各級地方政府1年以上公共債務未償餘額實際數7,674億元，債務比率4.16％，持續下降中。

至於潛藏負債部分，財政部強調，依國際組織標準，政府可採備註或補充報告方式揭露，不計入一般政府負債。行政院主計總處公布截至2020年6月底各級政府未來或有給付責任合計18.1兆元，包括中央政府15.3兆元及地方政府2.8兆元。

財政部認為，各級政府潛藏負債可透過費率調整、給付條件改變、改善經營績效及保險財務結構因應，未必會成為實質債務。

此外，財政部強調，近年來國內經濟穩健成長，加上政府推動協助台商境外資金回台投資、引進民間資金參與公共建設以及推動資產活化等措施以增加財政收入，我國也落實各項支出檢討，國家財政持續改善。

(工商 )