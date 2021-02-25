第一金控（2892）於2月25日舉辦2020年第四季法說會，會中公布第一金（2020）全年營運成果，稅後淨利為168.08億元，較去年同期下滑13.2％，全年每股盈餘（EPS）為1.31元；其中子公司第一銀行稅後獲利156.83億元，較去年同期下跌17.6％。

第一金控副總經理李淑玲指出，受到疫情與降息的雙重影響，一銀於歐洲與美國兩地的外幣放款動能趨緩，加上寬鬆貨幣政策實施後，金融交易獲利減降（包括SWAP交易與外幣債券投資），皆是一銀獲利下滑的主因，幸而第一金證券、第一金人壽受惠股市榮景，獲利倍增，減緩第一金2020年受疫情的負面影響。

以銀行的核心業務放款來說，2020年一銀放款成長8.0％，企金業務在國內受惠於企業升級之放款需求、生產基地轉移返台的資本支出需求，帶動企金放款動能，個金業務方面包括充沛的資金潮帶動的財富管理商機、以及交易熱絡的房貸市場，尤其在2020下半年起明顯看到市場呈現V形反轉，股市、房市成交量快速擴大。

第一金對2021年的景氣樂觀以待，主要是市場低利率仍將持續至年底，尤其是台灣證券市場在資金水位節節高升情況下，證券交易量屢創新高，股市呈現難得一見欣欣向榮的樣貌，不斷為企金與個金業務點燃動能。

另外，值得一提的是去年上半年受疫情攪局的國內批發零售/服務業市場，在邊境管制效應下，今年可望有反彈式成長，加上海外疫情則因歐美地區在夏季結束前可望達到群眾施打疫苗的目標，復甦商機在望，東協區域（特別是金邊）在2020年的獲利成長已超越歐美，預估2021年應可延續其強勁動能。

氣候變遷風險是新世代的課題之一，一銀於2020年12月21日簽署加入赤道原則協會，成為國內公股行庫首家、全球第114家會員銀行，延續集團推動ESG的承諾-追求永續發展，創造客戶利益、環境保護與社會責任三贏的局面。

法說會中，第一金重申維持穩健的股利政策，雖然一銀在去年底納入系統性重要銀行（D-SIBS）之列，但是資本適足率（銀行第一類資本11.66％、資本適足率13.63％）仍屬充足，加上今年預計實施的新LTV法計算風險權數，預計可望提升資本適足率，有能力保持長期股利配發比率在6成以上。

(工商 )