一輛特斯拉違停在住家門口，害屋主一家人無法進出，車上沒留電話、報警也找不到人，又因車價昂貴，不敢貿然移車，急得上網求救。網友大罵車主沒水準；更有人主動提醒原PO，該輛特斯拉已啟動「哨兵模式」，若遇到重大威脅，會針對周遭環境進行錄影。

家住北部的原PO上網抱怨，一輛特斯拉竟直接把「請勿停車」的告示移開，然後把車停在他家門口，害全家進不去、也出不來，氣得大罵車主超沒公德心。

但罵歸罵，仍得解決眼前困境，只是特斯拉車上沒留電話、請警察查車牌也尋不到駕駛、更不敢找人來拖吊，就怕弄壞或刮傷動輒數百萬元的昂貴電動車，屆時還要賠償，不得已上網求網友幫忙。

網友提醒，從照片上看車內螢幕是亮著的，有經驗的人指出，這代表特斯拉「已啟動360度哨兵模式」；根據官網表示，「哨兵模式」是一項當車輛停妥後，可監控四周可疑活動的功能，「當偵測到可疑行為時，車輛將根據威脅的嚴重程度做出反應」。

舉例來說，若偵測到重大威脅，車上攝影機將開始錄影，並啟動警報系統，透過app告知車主。有網友建議，可利用「哨兵模式」通知車主移車。

最後是一名熱心網友把訊息轉傳至特斯拉車主社團，不到1小時就找到當事人，立刻回到現場把車開走，結束這場鬧劇。

(中時新聞網)