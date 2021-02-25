江柯同台「藍白合」的網路聲量變化。(摘自陳冠安臉書)

江柯同台「藍白合」的網路文字雲。(摘自陳冠安臉書)

國民黨主席江啟臣、民眾黨主席柯文哲昨在論壇同台，「藍白合」引起外界關係，看法不一。國民黨青年部主任陳冠安分析網路大數據指出，自柯要參加論壇的消息曝光後，國民黨的網路聲量不僅從落後、追平，甚至超前民進黨；以影響力的高低值來對比，大概就是從民進黨的60％成長到160％，民進黨聲量被邊緣化；「藍白合」議題國民黨加分，民眾黨其實相對失分。

陳冠安說，從聲量趨勢來看，可很明顯看到，國民黨自消息曝光以來，整體呈現上揚趨勢，民眾黨幾乎沒變化，反倒是民進黨，從22日開始就呈下滑趨勢。有些人認為國民黨聲量成長主要來自負面，若是如此，很難想像民進黨呈現下滑走向，而民眾黨則毫無變動。從綠營下降、民眾黨沒變化，可推測藍營的聲量成長主要來自內部因素。進一步從關聯性分析，可明顯看出這幾天討論國民黨的焦點，除環境能源議題外，就是藍白合與黨內討論。

他說，要討論國民黨在藍白合議題是讚聲或砲聲，憤怒數相關比值則可做參考。討論國民黨的社群文章從2月20日至24日，一共收穫1萬 1702個憤怒，但若加入關鍵字「藍白」，則只有239個，占比2％左右，可見「藍白合」在國民黨的社群討論，並不是憤怒數的主要來源。

陳冠安說，再以藍綠白三個官方粉專來看，國民黨的文章與貼文心情數最高，憤怒數卻比民進黨低；民眾黨雖然聲量低，但心情數－憤怒數的比值則與民進黨差不多，這段期間在社群討論裡，憤怒數都比國民黨高。

就江柯兩人來看，雖然柯的討論度稍比江多些，但兩人的憤怒比值卻有明顯差距，江的比數不只比國民黨低，更只有柯文哲的1／4。意即在這個議題上，柯與民眾黨受到的批評其實比藍營大不少。

陳冠安說，網路行為有不確定性，不能武斷推定行為者按心情的真實意義，因此憤怒數比值只能參考，但他實在很難想像，一個議題獲得的是負面聲量居多，會出現憤怒數占比如此低，以及對比表現比同類對手來得好的情況。

陳冠安說，關於藍白合的議題，黨內有很多人深怕國民黨被民眾黨吃掉政治基礎，但從數據來看，對比台灣民意基金會2020年2月與2021 年1 月的政黨支持率變化，其實兩黨並未出現想像中的競合關係，因為這此期間，國民黨支持率成長10％、民進黨下滑10％，但民眾黨卻只不到1％。

他說，政黨支持率變化並不是線性關係，要用板塊推移的角度來看，國民黨支持率的增加自然不可能來自於民進黨支持者轉向，而是民進黨支持者變為中間選民，而原本中間選民則有部分變為國民黨支持者。

雖然綠營一直說民眾黨是小藍，但從民調分析統獨結構來看，民眾黨支持者的呈現跟中間選民比較接近。而以大數據檢視民眾黨粉專提到國民黨與民進黨的貼文聲量來說，兩者也相當接近，沒有出現立場特定粉專，罵藍罵綠會有明顯差異的情形。

總體來說，民眾黨要吃國民黨的票沒那麼容易，雙方在對抗民進黨有一定的協作關係，但國民黨跟民眾黨爭取中間選民，卻有相當程度的競爭關係，這也是藍營人士不斷提醒的地方。事實上，這其實更是這次願景台灣2030的戰略主軸之一。試想，就民生議題溝通、進行政黨對話較能爭取到中間選民，或反其道而行？

陳冠安強調，老話一句，國民黨2022、2024要贏，就必須要爭取到年輕與中間選民。

(中時 )