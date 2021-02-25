林俊傑（JJ）日前回新加坡與家人共度農曆春節，24日在當地受邀為Disney線上平台的直播節目獻唱，JJ站上新加坡藝術科學館的屋頂，一連送上多首迪士尼動畫片的經典主題曲等歌；該場館外觀特殊壯觀，像一朵花又貌似機器人手掌向上打開的模樣，開館以來從未有任何人在其屋頂進行任何形式活動，此次為了JJ的演出破例批准，締造歷史性的一刻，為史上第一人。

JJ對此次表演興奮不已，透露從小就懷抱「迪士尼夢」，一直嚮往能夠為迪士尼的電影寫歌、演唱，這次受邀終於美夢成真，他開心地說：「從小我就一直夢想著有一天能為迪士尼唱歌和表演...如果上沈迷於迪士尼的電影教會我的一件事，那就是只要你勇於相信，原來『阿拉丁的神奇魔毯』是真的。」

JJ站上新加坡藝術科學館的屋頂獻唱。（迪士尼新加坡提供）

JJ站上新加坡藝術科學館的屋頂獻唱。（迪士尼新加坡提供）

JJ因疫情已一年沒回新加坡，自稱「打工牛」的他此行依舊不忘工作，除了每週三的直播、參加此次迪士尼活動，前幾天還跟師兄阿杜一同為雜誌拍攝週年慶封面；不僅如此，JJ正積極籌備今年即將發行的《下半場》EP，加上線上演唱會等工作，接下來將陸續推出驚喜。

(中時 )