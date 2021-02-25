2020年以房養老貸款數字出爐，成長幅度明顯趨緩。銀行局副局長林志吉25日公布以房養老貸款統計，截至2020年12月底止，核貸案件達4,842件、額度達276億元，較2019年成長幅度達18.7％、21.1％，相較2019年、2018年在件數、額度上都有三成以上的成長，幅度明顯趨緩。趨緩因素銀行業者分析包括：繼承者阻撓、有土斯有財觀念、長壽風險、房價跌價風險等讓銀行業者承作意願不高。

據銀行局統計，2020年較2019年的核貸案件、額度成長幅度為18％、21.1％，但2019年較2018年核貸案件、額度成長幅度為33％、35％，2018年較2017年核貸案件、額度成長幅度更達38％、42％，顯示已有成長趨緩的跡象。

林志吉分析，除了早期基期低之外，與房價、國人觀念有關。可發現辦理這項貸款的主要還是集中在六都，因為六都房價較不易跌價，另外，高齡者仍有「有土斯有財」觀念，所以未來會持續宣導，相關問題看有無適當解決之法。

「以房養老」業務難推，銀行業者則認為有四大原因。一是許多潛在繼承人會阻撓，有房產繼承權小孩不願意讓父母辦理這項業務。二是「有土斯有財」觀念仍深植國人心中。三則是銀行要承擔長壽風險，銀行有可能遇到房屋價值低於應給付金額時貸款人還活著的風險。四、銀行要承擔房屋跌價風險，所以會發現該項業務多半集中在六都。

就性別來看，女性較偏好「以房養老」。女性核貸件數達2,687件，占比達55.49％，男性只有44.51％，平均承作年限為18.44年。林志吉分析，主要是女性壽命較長，國人平均餘命為80歲，女性達83.5歲、男性只有77歲，所以以房養老需求性較高，其實不只以房養老貸款，許多金融商品像保險也是女性購買的人數較多，突顯女性對自身經濟安全保障意識高。

承作以房養老貸款最積極的前五大銀行，清一色是公股行庫，分別為合庫銀行、土地銀行、台灣中小企銀、第一銀行、華南銀行，其中，合庫與土銀的核貸件數都破千，分別有1,924件、1,507件，核貸額度則以合庫拔頭籌，核貸114.01億元。

就區域來看，北部都會區民眾較能接受「以房養老」，光是北北基的件數就有2,499件，占比逾五成、核貸額度約194億元，占比高達七成。銀行業者分析，主要是北北基房價較高，能貸到的金額也較多，帶動申辦意願。

(工商 )