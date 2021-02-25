大陸浙江發生一起女騎士摔車身亡意外，死者是一名26歲超級正妹袁信子，消息傳出，有網友到她的微信哀悼，但有人看到事故發生的行車紀錄器畫面後，不但未予以同情，還罵她：「活該！」、「害人害己」，指她胡亂超車根本是找死，連被撞的轎車車主也受害。

行車紀錄器畫面曝光，網一面倒齊罵正妹騎士。（圖／翻攝自微博）

這起美女騎士摔車死亡的事故發生在21日下午2時許，據陸媒報導，袁信子當時騎一台重機行經323省道天台縣寒山湖路段，超越一輛轎車時，不慎與對方發生擦撞，當場摔車，人撞上護欄受重傷，送往醫院搶救後，23日上午10時宣布不治。

袁信子五官清秀，長相不輸明星，是一名在網路上頗具名氣的刺青師，被許多人稱是「美女刺青師」，她摔車死亡消息傳出後，許多人都到她的微博哀悼，感嘆天妒紅顏，還有不少人表示「來不及找她刺青，非常遺憾」。

不過，轎車車主後來公布事故的行車記錄器畫面，網友看後開始到袁信子的微博大罵「彎道超車，騎車技術又不好，跟找死沒兩樣，還害轎車司機可能吃上官司，害人又害己」、「實線、彎道、超車，活該吧！」「女的全責吧？亂騎！」、「上天堂記得要遵守交通規則」。

(中時新聞網)