民進黨首位山地原住民立委伍麗華，其烏來後援會會長游傳輝、副會長陳文明2人，涉嫌在選前設宴招待選民，並在席間與遊覽車上替伍拉票，台北地院認定2人犯《選舉罷免法》交付不正利益罪，各判3年2月徒刑，褫奪公權2年，可上訴。

判決指出，游傳輝、陳文明於2019年12月26日成立伍麗華「烏來後援會」，即被告知須找人參加同年月28日在桃園市大溪區仁一街原住民文化館舉辦的「2020總統暨原住民族立委聯合造勢活動」，民進黨人員將出資承租、提供遊覽車作為交通工具，並由游負責訂便當。

28日當天，陳文明邀集多名有山地原住民身分、具投票權的選民，從烏來搭車前往桃園活動地點，為使伍麗華順利當選立委，以獲取烏來發展經費資源，在遊覽車上以麥克風呼籲大家支持伍麗華，回程時更在「鳥來伯餐廳」免費宴請參加的選民，餐會中也屢屢替伍麗華拉票，2700元餐費由游傳輝、陳文明共同出資。

因有遊覽車上錄音檔及相關證人證詞為證，北院認為游、陳2人涉犯《選舉罷免法》交付不正利益罪明確，但考量本案賄選金額不大，且只有7位選民獲得利益，不是計畫性大規模賄選，故依《刑法》57條予以減刑，判2人各3年2月徒刑，褫奪公權2年。

(中時 )