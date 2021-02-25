由新竹市農會輔導、新竹市養雞協會監製，龍湖餐廳主廚團隊研發的龍湖好吃甘蔗雞，應農會之邀自27日起在新竹市假日花市擺攤販回饋鄉親，養雞協會理事長蘇永勝表示，除了一般消費者有優惠、前50位清寒低收入者購買還有5折特別優惠。

蘇永勝表示，此次龍湖好吃甘蔗雞攤位於假日花市農特產品中心，27日上午11點開賣，未來隨著假日花市的營業時間固定周六、日營業，但每天限量150隻，賣完就提前收攤。

他指出，27、28日兩天為慶祝在假日花市開辦甘蔗雞正式據點，前50位清寒低收入者（持有證明者），可再以優惠5折購買每隻訂價520元的甘蔗雞，一般民眾則有略低折扣再送茶葉蛋的好康。

蘇永勝透露，龍湖好吃甘蔗雞因為生產費工、產品數量有限，每批產品剛出爐，幾乎就給外縣市餐廳盤商高價搶購一空，反而新竹的鄉親少有機會品嘗，購買地方也只有少數幾特定市場攤商。

去年養雞協會舉辦促銷優惠活動時，曾提供少量甘蔗雞搭配，造成廣大迴響，因此，特別在新竹市農會邀約安排下，在假日花設置常態

(中時 )