53歲陳姓室內設計師，工作忙碌，長期握筆製圖，去年因右手無力且步態不穩，跌倒受傷，到院醫治檢查發現腦幹區病變，長了近3公分水瘤，但屬於高度危險的功能腦區，經團隊評估建議採用多模態複雜性術中神經電生理監測定位輔助施行病變摘除手術,術後6天，即下床活動，復原狀況良好。

陳姓室內設計師表示，去年11月底因右側時常無力、「麻麻的」，而且經常跌倒，最後1次跌倒竟肋骨斷2根，他深感事態嚴重，到醫院就醫檢查，發現腦幹竟有近3公分水瘤壓迫，也就是感覺及運動腦區病變，於是決定動手術，將水瘤摘除，手術過程約4個鐘頭。

台中榮總神經外科醫師潘思延說，腦幹約3公分，但陳姓患者的水瘤近3公分，腦幹受到嚴重壓迫，算是艱困手術，經跨科醫療團隊討論評估後，採術中即時腦功能監測和定位，就是藉由手術中細微的神經電生理訊號變化，傳達病人即時的神經功能訊息，順利切除病灶，保留好的神經功能。

陳姓室內設計師說，面對人生的第1次開刀，心裡雖是緊張、害怕，如今重拾健康，他認為「健康就交給專業的醫療團隊」，過去太過忙碌，因此未來「把時間就留給家人」，沒有什麼事比健康跟家人還重要。

台中榮總神經醫學中心主任沈炯棋說，中榮總神經外科自2013年購入新一代術中神經電生理監測儀器後，積極發展團隊能力並赴國外學習，為台灣目前少數可以完成複雜性術中神經電生理監測之神經醫學中心。

(中時 )