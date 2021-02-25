李翊君日前宣布3月分別將在高雄、台南、台中開唱，未料近期染上腸胃炎且感冒，康復後竟又不慎踩到水滑倒，頭部撞上桌邊直角，差點傷及眼窩，所幸沒有造成致命性傷害，但她卻因此撞破牙齦，右臉頰大面積瘀青，李翊君事後餘悸猶存地說：「我不敢想像要是撞到眼睛，會有什麼後果。」
李翊君牛年開春過得不平靜，為了整理家中過年盆栽、花束，沒注意擺放地板的花材滲水，地上磁磚濕滑，正當她跪著俯身挪動花瓶時，因重心不穩，上半身急速前倒撞擊桌角，當下她眼冒金星，「痛到眼淚直流，牙齦都撞出血」。
她雖立即冰敷，隔天右臉頰仍發黑瘀青，看到鏡中影像怵目驚心，仍安慰自己：「幸好沒撞斷牙齒或是撞到眼睛。」周遭親友要她去拜拜求安心，妹妹也為了逗她開心，開玩笑說：「別擔心啦，修圖軟體這麼多，臉部瘀青，按個鍵就瞬間美白啦。」讓李翊君破涕為笑，放寬心備戰巡演。
(中時 )
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