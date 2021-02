《屍戰朝鮮-雅信傳》最新劇照曝光。(Netflix提供)

全球串流娛樂服務品牌Netflix自從2016年進軍韓國至今,成功將韓流多元化作品推廣到全球190多個國家,在今日(25號)舉辦的「See What’s Next Korea 2021 」上,更宣布2021年將挹注5500億韓圜(約台幣137億) 於韓國影視作品之中!並請來《屍戰朝鮮》的神編劇金銀姬以及劉亞仁、李政宰、鄭雨盛、裴斗娜等巨星現場搶先透露Netflix最新原創內容。

在25號舉辦的「See What’s Next Korea 2021 」發表會上,共同執行長暨內容長泰德·薩蘭多斯 (Ted Sarandos)特別錄製了問候影片,幽默提到這些年來我們一起把《屍戰朝鮮》的喪屍趕走了,跟著《BLACKPINK: Light Up the Sky》一起跳舞,一起面對《人性課外課》中10多歲青少年的問題,一邊收看《愛的迫降》一邊看著受人喜愛的情侶誕生,在《Sweet Home》中跟著威脅人類安全的怪物奮鬥,並與《勝利號》一起守住宇宙的安全!之後也進一步表示Netflix在2016年到2020年之間,總共投資了7700億韓圜(約台幣192億) 在韓國影視產業,向全球觀眾介紹了80部左右的韓國作品,讓韓國影視作品成為全球娛樂趨勢。而Netflix韓國及亞太地區(日本、印度除外)副總裁金珉暎則表示,到2020年為止,在韓國已有380萬有效訂閱戶,2021年會再挹注5500億韓圜(約台幣137億) ,推出更多動作片、驚悚片、SF、脫口秀、情景喜劇等多種豐富主題的韓國原創作品,提高韓國國內產業地位,把韓國優秀的創作者介紹給全世界。

「See What’s Next Korea 2021 」上先邀請《屍戰朝鮮》的編劇金銀姬以及《人性課外課》製作公司代表尹信愛,分享他們與Netflix合作時感受到的創作自由和成功進軍海外的經驗,兩人皆表示在面臨因為題材設定超乎一般製作規模,以及製作費用不斷飆升的現實壓力下,有了Netflix的支持,不但在創作過程中得到尊重,更提高了作品的完成度,從沒聽到Netflix說過「NO」,能把原本以為的不可能變成可能,並且更超越了語言的限制,感受到韓國的作品在海外得到共鳴,因而覺得十分的感謝與神奇。

「See What’s Next Korea 2021 」上也同步公開一系列原創作品:《寂靜的大海》(暫譯,The Silent Sea)、《D.P.》、《My Name》、《Move to Heaven:我是遺物整理師》、《墨魚遊戲》(暫譯,Squid Game )、《地獄》(暫譯,Hellbound) 、《現在我們學校》(暫譯)、《屍戰朝鮮-雅信傳》、 《希望地球滅亡》(暫譯)、以及《喜歡的話請響鈴》第二季等十部原創作品最新劇照。此外《屍戰朝鮮-雅信傳》導演金成勳與編劇金銀姬、《地獄》導演延尚昊及主要演員群劉亞仁等人、《墨魚遊戲》主要演員李政宰和朴海秀,以及《寂靜的大海》製作人鄭雨盛率領裴斗娜與李準等人到場。

《地獄》劉亞仁表示,僅憑一部作品就能與全世界觀衆進行溝通,這對自己來說相當新鮮且充滿刺激,求好心切的他認為要扛起最大的責任感,所以拍攝這部作品有不同以往的感覺。李政宰於《墨魚遊戲》中飾演的角色在公司重組後落入人生谷底,受到大筆獎金吸引而前往參加神秘生存節目,他在拍攝現場對於劇組打造的規模與拍攝技術感嘆不已;朴海秀則盛讚拍攝場地夢幻到宛如在童話世界讓人忘了真實。《寂靜的大海》故事描述在未來世界,由孔劉飾演的航太局隊長,帶領太空人菁英到地球以外的地方找尋拯救人類的方法,雖然孔劉由於行程因素未能到場,但製作人鄭雨盛和裴斗娜、李準一出場便話題不斷。裴斗娜透露剛開始穿太空衣時非常困難,甚至快有像密閉恐懼症發作的感覺,不過也因此與其他演員產生共同話題而熟識起來,現在太空裝給人輕如羽毛的感覺。李準也緊接著說光是一支鞋就有4公斤重,整套衣服穿在身上差點不能呼吸,但現在也已習慣了,並搞笑許下之後要拍穿著太空服跳月球漫步舞的承諾。「See What’s Next Korea 2021 」也搶先公開了相關戲劇的劇照,讓全球粉絲期待不已,相關上線消息之後請鎖定Netflix後續相關消息。

