《屍戰朝鮮-雅信傳》最新劇照曝光。（Netflix提供）

全球串流娛樂服務品牌Netflix自從2016年進軍韓國至今，成功將韓流多元化作品推廣到全球190多個國家，在今日(25號)舉辦的「See What’s Next Korea 2021 」上，更宣布2021年將挹注5500億韓圜(約台幣137億) 於韓國影視作品之中！並請來《屍戰朝鮮》的神編劇金銀姬以及劉亞仁、李政宰、鄭雨盛、裴斗娜等巨星現場搶先透露Netflix最新原創內容。

在25號舉辦的「See What’s Next Korea 2021 」發表會上，共同執行長暨內容長泰德·薩蘭多斯 (Ted Sarandos)特別錄製了問候影片，幽默提到這些年來我們一起把《屍戰朝鮮》的喪屍趕走了，跟著《BLACKPINK： Light Up the Sky》一起跳舞，一起面對《人性課外課》中10多歲青少年的問題，一邊收看《愛的迫降》一邊看著受人喜愛的情侶誕生，在《Sweet Home》中跟著威脅人類安全的怪物奮鬥，並與《勝利號》一起守住宇宙的安全！之後也進一步表示Netflix在2016年到2020年之間，總共投資了7700億韓圜(約台幣192億) 在韓國影視產業，向全球觀眾介紹了80部左右的韓國作品，讓韓國影視作品成為全球娛樂趨勢。而Netflix韓國及亞太地區（日本、印度除外）副總裁金珉暎則表示，到2020年為止，在韓國已有380萬有效訂閱戶，2021年會再挹注5500億韓圜(約台幣137億) ，推出更多動作片、驚悚片、SF、脫口秀、情景喜劇等多種豐富主題的韓國原創作品，提高韓國國內產業地位，把韓國優秀的創作者介紹給全世界。

「See What’s Next Korea 2021 」上先邀請《屍戰朝鮮》的編劇金銀姬以及《人性課外課》製作公司代表尹信愛，分享他們與Netflix合作時感受到的創作自由和成功進軍海外的經驗，兩人皆表示在面臨因為題材設定超乎一般製作規模，以及製作費用不斷飆升的現實壓力下，有了Netflix的支持，不但在創作過程中得到尊重，更提高了作品的完成度，從沒聽到Netflix說過「NO」，能把原本以為的不可能變成可能，並且更超越了語言的限制，感受到韓國的作品在海外得到共鳴，因而覺得十分的感謝與神奇。

「See What’s Next Korea 2021 」上也同步公開一系列原創作品：《寂靜的大海》(暫譯，The Silent Sea)、《D.P.》、《My Name》、《Move to Heaven：我是遺物整理師》、《墨魚遊戲》(暫譯，Squid Game )、《地獄》(暫譯，Hellbound) 、《現在我們學校》(暫譯)、《屍戰朝鮮-雅信傳》、 《希望地球滅亡》(暫譯)、以及《喜歡的話請響鈴》第二季等十部原創作品最新劇照。此外《屍戰朝鮮-雅信傳》導演金成勳與編劇金銀姬、《地獄》導演延尚昊及主要演員群劉亞仁等人、《墨魚遊戲》主要演員李政宰和朴海秀，以及《寂靜的大海》製作人鄭雨盛率領裴斗娜與李準等人到場。

《地獄》劉亞仁表示，僅憑一部作品就能與全世界觀衆進行溝通，這對自己來說相當新鮮且充滿刺激，求好心切的他認為要扛起最大的責任感，所以拍攝這部作品有不同以往的感覺。李政宰於《墨魚遊戲》中飾演的角色在公司重組後落入人生谷底，受到大筆獎金吸引而前往參加神秘生存節目，他在拍攝現場對於劇組打造的規模與拍攝技術感嘆不已；朴海秀則盛讚拍攝場地夢幻到宛如在童話世界讓人忘了真實。《寂靜的大海》故事描述在未來世界，由孔劉飾演的航太局隊長，帶領太空人菁英到地球以外的地方找尋拯救人類的方法，雖然孔劉由於行程因素未能到場，但製作人鄭雨盛和裴斗娜、李準一出場便話題不斷。裴斗娜透露剛開始穿太空衣時非常困難，甚至快有像密閉恐懼症發作的感覺，不過也因此與其他演員產生共同話題而熟識起來，現在太空裝給人輕如羽毛的感覺。李準也緊接著說光是一支鞋就有4公斤重，整套衣服穿在身上差點不能呼吸，但現在也已習慣了，並搞笑許下之後要拍穿著太空服跳月球漫步舞的承諾。「See What’s Next Korea 2021 」也搶先公開了相關戲劇的劇照，讓全球粉絲期待不已，相關上線消息之後請鎖定Netflix後續相關消息。

(中時 )