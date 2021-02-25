雲林縣北港鎮「開台400周年暨燈會原鄉」慶元宵活動啟燈，邀民眾來北港體驗元宵節慶熱鬧氛圍。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮為台灣燈會發源地，被譽為「花燈原鄉」，今年雲林縣政府因疫情影響取消燈會，但仍以「燈會原鄉在北港」、「開台400周年」、「時光蘊河」3大主軸，採策展方式規畫5大展區，25日晚間舉行啟儀式，邀請民眾來北港體驗元宵節慶熱鬧氛圍。

「開台400周年暨燈會原鄉」記者會及啟燈儀式，25日分別在北港鎮顏思齊紀念碑圓環、水道頭文化園區舉行，由雲林縣長張麗善等人共同主持，顏思齊紀念碑圓環的意象燈組，以顏思齊與鄭芝龍2名開台者搭乘船隻為主題，吸引不少民眾拍照打卡。

張麗善表示，北港人在媽祖的搖籃中孕育成長，歷年元宵盛典朝天宮迎媽祖猶如北港人的第2次過年，1965年北港朝天宮舉辦第1屆元宵節花燈展，帶動全國燈會熱潮，因此被譽為「花燈原鄉」，縣府每年都會在北港舉辦燈會。

今年雖因疫情取消北港燈會，但縣府改以策展方式規畫5大花燈展區，將「燈會原鄉在北港」、「開台400週年」、「時光蘊河」3主軸，由顏思齊紀念碑至水道頭文化園區，以時光歷程的方式呈現「時光淵遠，文蘊河流」，國定古蹟朝天宮也是最大的主燈，運用光雕技術，讓朝天宮在夜色降臨後璀璨閃耀。

深受大家喜愛的巷弄燈區則以「牛轉乾坤、天地交泰」為主題，邀北港在地藝師運用不同工藝媒材進行創作，並以傳統鼓仔燈營造老街燈海古早味氛圍，讓遊客探尋街區內傳統產業店舖、特色景點、美食小吃，同時享受元宵佳節提燈籠的樂趣。

文化觀光處長陳璧君指出，今年在主視覺設計上，特別凸顯北港是台灣的燈會原鄉，水道頭的「水」融合燈會原鄉的「光」，並邀請書法家吳季如題字，表現燈會原鄉的時光溯源，傳遞北港傳統技藝的靈魂。

燈會期間，每日均有限量贈送牛年小提燈活動，遊客可於燈會期間2月25日至3月14日（每晚6點至7點30分），於5大燈區其中2區拍照打卡後，再將照片上傳至慢遊雲林FB，標籤「原鄉燈會在北港」，即可於水道頭文化園區服務台兌換小提燈1份，每天限量50份。

(中時 )