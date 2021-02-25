精密齒輪大廠鈞興-KY（4571）自結1月營收締造連續3個月營收創單月新高。近三個月股價漲幅逾九成，遭證交所列警示股，25日公布自結去年EPS達5.76元，締造歷史新高，1月EPS為1.1元，年增幅達340％。
鈞興生產齒輪箱、粉末冶金齒輪及精密五金件，2020年外銷絲毫不受疫情影響，反而因美國川普政府發放防疫補貼金，加上低利率，帶動美國房市交易熱絡，消費者居家時間變長，願意花錢添購電動工具修繕房屋。鈞興25日公布，2020年第四季合併營收6.94億元，稅前淨利0.96億元，本期淨利0.8億元，EPS為1.69元。2020年合併營收20.65億元，稅前淨利3.2億元，本期淨利2.74億元，EPS攀升至5.76元，改寫歷史新高。
鈞興因電動工具、園林工具及縫紉機等客戶拉貨力道強勁，元月合併營收攀升至2.86億元，年增幅達121.94％，締造連續3個月營收創單月新高。稅前淨利6,100萬元，本期淨利5,300萬元，EPS攀升至1.1元，年成長340％。
(工商 )
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