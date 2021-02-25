劉亮佐在《未來媽媽》飾演開明的公公。（三立提供）

三立、myvideo 週五華劇《未來媽媽》即將迎來大結局，劇情進入最後高潮，劇中郭書瑤、張寗為了求子，嘗試做人工受孕與試管嬰兒，承受著生理上的折磨與心理上的壓力，寫實劇情道出許多夫妻的故事，讓不少女性觀眾紛紛表示「感同身受」，而飾演開明明理的豪門公公劉亮佐，現實中與老婆趙小僑結婚4年多，同樣為了求子一路走來也是吃盡苦頭，歷經1次人工受孕、2次試管失敗的艱辛過程，終於成功懷孕，並坦言出演《未來媽媽》劇中一角對他來說意義重大。

劉亮佐再次當上爸爸感到非常興奮與期待，但也擔心自己已經年紀大了，會沒有體力陪小孩，「我不到50歲時就跟小僑確定要生寶寶，但從自然受孕到人工受孕都沒有成功，到了52歲開始做試管」，幾年過去了，經歷幾次失敗後，他開始擔心如果小孩真的生出來，可能沒有充足的體力陪小孩玩，但就在日前確定老婆懷孕後，他整個人又恢復一開始求子的正向積極、充滿期待的狀態，開始期待家中新成員的到來。

劉亮佐說自己不是個熱情、常把愛掛嘴邊的人，但在求子路上他絕對是位神隊友，在老婆從備孕、做試管、打無數的針到懷孕，他一直都默默的陪伴，給他生活方面的協助、帶她出去走走散心、給她無形的力量。

當看到老婆每天打的針和吃的藥越來越多，做第二次試管卻還是失敗，準備做第三次時，他跟老婆說：「這是最後一次了！」他表示有些人可能做一次就放棄，像他的朋友也有做了10多次還在繼續努力，每個人的狀況都不同，但一定要設一個停損點，自己則是不忍心看到老婆這麼辛苦，最後老婆也同意他的決定。

被《未來媽媽》題材吸引而接下這部戲的劉亮佐，接演的當下剛好和老婆正在做試管，他笑說那時還跟到導演、編劇說「這個戲一定會紅！」那時候他們正在經歷做試管的過程，老婆也在社群平台分享第一次失敗的經驗，沒想到有超級多的粉絲跟網友留言給她，這時劉亮佐才突然驚覺，在臺灣竟然有那麼多的人有不孕症的問題，原來有那麼多的人不能生小孩，正在辛苦努力的做試管，因此特別希望這齣戲能夠帶給大家溫暖與正能量，「在求子路上辛苦的女性們啊！這些未來媽媽們，我希望這齣戲，所有角色與過程，都能夠陪伴你們走過這一段辛苦的路。」

劉亮佐一開始看劇本其實有點擔心這個角色太平面、太好了，於是跟導演溝通的時候，告訴導演想創造不一樣的角色設定，像是他會去講台詞時每句都會押韻，想要設定這個角色是一個風趣的公公，很喜歡用一句話押韻，然後去總結一件事情，結果不出他所料，果然讓觀眾印象深刻。

(中時 )