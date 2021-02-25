俄羅斯軍方代表在阿布達比舉行的IDEX-2021國防展覽會表示，初步量產的Su-57E多用途戰鬥機已有幾個外國客戶表達興趣，可能不久後就會有好消息，意思是Su-57可能取得外銷訂單。

防衛部落格(Defense Blog)報導，俄羅斯聯邦軍事技術合作局在IDEX-2021上表示，已收到一些外國客戶探詢想要購買Su-57E多用途戰鬥機，至於是哪些國家，他則沒有透露。

軍方代表說，現在的當務之急是好好經營目前的生產線，穩健的完成俄羅斯的Su-57訂單工作，另外「在外國合作夥伴關心戰機生產的情況，我們也會準備開始討論外銷的事宜。」

Su-57（北約綽號「重罪犯」Felon），是俄羅斯製的第5代戰鬥機，由蘇霍伊設計局主要承造，外型上也明顯與Su-27有傳承關係。它具有內載彈艙，據信可容納6枚飛彈。

Su-57的研發經歷了漫長、磨難的發展，早在2005年就開始研製，計畫名叫T-50，到了2010年，首架T-50原型機出現，但受困於財政不穩、研發不足，後續的研改工作相當困難，直到2019年才最終定型，並完成第1架量產機，然而，首架量產機卻在2019年12月24日的飛行測試中墜毀。

2020年12月的早些時候，俄羅斯空軍已收到第一批生產的Su-57，可能會在今年晚些時候達到初始作戰能力。

(中時新聞網)