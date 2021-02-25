國民黨主席江啟臣邀請民眾黨主席柯文哲出席公共政策論壇，政壇熱議「藍白合」，但反對聲浪也不小，加上即將到來的黨魁選舉，後續政治效應會如何發展，引發關注。資深媒體人黃暐瀚日前形容藍營黨魁之爭是場「亂局」，前民進黨立委沈富雄一聽便激動地回嗆「亂講！」

黃暐瀚23日在政論節目《少康戰情室》中做出評論，他認為國民黨2021黨主席的選舉，是個亂局，現在看的出來。此話一出，立刻引來一旁的來賓沈富雄激動回應，「亂講」。黃進一步解釋，因為2022選舉也不見得可以像大家講的要過半15縣市，沒那麼好選，問題是黨內大家各自看的不一樣。

黃暐瀚分析，像是去年底江啟臣就跟柯文哲接觸，怎麼不敏感?不管2023年的願景是什麼，但柯當然是敏感人物，是民眾黨主席又是北市長，還打贏前立委丁守中、智庫副董事長連勝文，連勝文已經對江沒有互信，江卻找對手參加論壇，連現在等於「相忍為黨」。

黃暐瀚分析，這是現在的紛爭，但到了2022年，若真能整合北市，民眾黨沒有派人參選，而國民黨拿回政權，那結果是甜美的，但現在民眾黨議員已經不爽，因此這是錯綜複雜、很亂的局，但是沒有人希望國民黨不好。

即使黃暐瀚對於「亂世」說法作出解釋，沈富雄仍不認同地說，「亂講，因為我現在親身坐在這裡，要不然我不相信你剛剛講的那一段話！」不過，部分來賓則是認同黃暐瀚說法。

(中時新聞網)