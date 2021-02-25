德國女星瑪蒂娜吉黛克（Martina Gedeck）因為演出奧斯卡獲獎電影《竊聽風暴》（The Lives of Others）爆紅全球。該片不僅暴露共產體制森冷一面，瑪蒂娜片中更驚人爆出前東德藝界的「陪睡潛規則」。至今擁有16個影后頭銜的她，在這部「成名作」飾演風情萬種的東德女明星，雖有一個愛她的作家男友，卻依然遭上級長官覬覦、不得不出賣肉體，最後還硬生生被賜死，上演一場驚天動地的撞車殉情戲，雖然香消玉殞讓人憐惜，卻也讓她提名歐洲電影獎最佳女主角，更榮登「德國奧斯卡」影后。有趣的是，瑪蒂娜吉黛克因在《竊聽風暴》演出精湛，就連好萊塢巨星麥特戴蒙都慕名而來，邀她在他主演的電影《特務風雲》扮演東德女間諜。而這部當年讓瑪蒂娜吉黛克名揚全球的電影《竊聽風暴：數位修復版》，將於明天2月26日全台上映。

曾擔任柏林影展評審的瑪蒂娜吉黛克，出生於慕尼黑，是德國家喻戶曉的女星，卻直到演出《竊聽風暴》才揚名全球。瑪蒂娜大學時主修文學與歷史，不僅藝術氣息濃厚，更以戲路多變著稱，曾以《美味、愛情、甜蜜蜜》（Mostly Martha）首登「德國奧斯卡」影后，並提名歐洲電影獎最佳女主角。向來被視為德國影壇瑰寶的她，卻出人意外在當時還只是新導演的賀克唐納斯馬克（Florian Henckel-Donnersmarck）首部電影《竊聽風暴》中作大膽犧牲的演出，不但出賣肉體，更首度挑戰全裸床戲。感人的是，該片2006年在德國上映時，由於嫩導名氣未開，瑪蒂娜還一肩挑起電影宣傳，親自帶他全德國走透透，上遍各大媒體推薦他及電影，義氣風範令人感動。

擁有16個影后頭銜的瑪蒂娜吉黛克，在《竊聽風暴》飾演風情萬種的東德女明星，一度為愛情犧牲肉體。片中她周旋在三個男人之間：第一個她愛的劇作家（賽巴斯提昂柯賀Sebastian Koch）包容她，第二個竊聽她的情報員（歐路奇莫赫Ulrich Mühe飾）保護她，最後一個文化部長卻想佔有她，並利用權力逼她陪睡…。舉手投足皆是戲的瑪蒂娜，除以該片二度榮膺「德國奧斯卡」影后，更再度提名歐洲電影獎最佳女主角。就連好萊塢電影《特務風雲》在拍攝麥特戴蒙在德國的戲時，都「入戲」指名要找瑪蒂娜扮成東德女間諜。有趣的是，瑪蒂娜雖銀幕上風情萬種，私下感情卻十分隱密，連她究竟已婚還是單身都眾說紛紜。但只要被問及這方面問題，她的反應肯定而直接：「我的觀眾可不會關心我早餐煎幾粒荷包蛋，回到電影上吧！」。

《竊聽風暴：數位修復版》是睽違電影誕生15年後，首度以數位修復版全新上映。該片是德國名導賀克唐納斯馬克的首部電影，劇情描述1984年一個東德秘密警察，在監聽一名反動作家及他的演員女友時，意外發現其女友竟與上層長官有染，因而掀起一場驚天風暴…。由於劇情力道強大，劇本完美無懈可擊，該片總計獲得包括奧斯卡金像獎最佳外語片等全球80多座大獎，創下德語片迄今的獲獎最高紀錄。

(中時 )