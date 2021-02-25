夏普 擬全數出清SDP持股 19:212021/02/25 工商 鄭淑芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鴻海集團（2317）轉投資日商夏普（Sharp）25日宣布，將出清轉投資公司堺工廠顯示器（SDP）公司全數的股權，該筆交易案預訂於3月15日完成，惟夏普並未透露買家及交易價格。 夏普昨日召開董事會，會後決議出清SDP持股，夏普透露獲不具名讓受人提出收購夏普持有SDP股權的要約，夏普規劃將手中103萬800股的SDP股權全數盤給讓受人，投票權占比約24.55％，由於目前尚在保密協議階段，每股售價和出售總價尚不能對外揭露，該筆交易預訂3月15日生效。 《科技》夏普將出脫SDP所有持股 晶睿 去年擬配息2元 (工商 ) #夏普 #SDP #股權 #轉投資 #全數 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 興普科技擴廠 攻高階產品需求 04:102021/02/25 產業特刊 美駐聯合國大使 承諾助台抗中 04:102021/02/25 焦點新聞 女股神進場掃股 特斯拉股價重回700美元 04:102021/02/25 全球財經 台虹去年賺5年新高 擬配息2.5元 04:102021/02/25 證券．權證 納智捷推URX新款 鴻華力挺 04:102021/02/25 財經要聞 蘇寧易購回應控制權變更 擬出售逾20％股權 14:372021/02/25 財經 今日股市備忘錄 04:102021/02/25 證券．權證 卡位美國創新成長股 賺長線財 04:102021/02/25 投資理財 拜登推翻川普移民禁令 綠卡申請人可進入美國 15:222021/02/25 國際 抱團股下跌 拖累2千檔基金 04:102021/02/25 全球財經 蘇寧易購籌劃控制權變更 臨時停牌 11:212021/02/25 財經 財經熱門新聞 台灣做得出疫苗嗎？謝金河點名1家最有希望 - 財經 台積電驚悚連殺5天 專家喊不接刀 再爆恐怖地板價 - 財經 拿稀土打爆老美 陸為何還不動手？ 專家曝真正原因 - 財經 台積電5奈米塞爆 客戶轉單三星最怕一件事 - 財經 華為手機邁入鴻蒙時代 IDC警告：進攻海外 不能沒它 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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