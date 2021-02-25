鴻海集團（2317）轉投資日商夏普（Sharp）25日宣布，將出清轉投資公司堺工廠顯示器（SDP）公司全數的股權，該筆交易案預訂於3月15日完成，惟夏普並未透露買家及交易價格。

夏普昨日召開董事會，會後決議出清SDP持股，夏普透露獲不具名讓受人提出收購夏普持有SDP股權的要約，夏普規劃將手中103萬800股的SDP股權全數盤給讓受人，投票權占比約24.55％，由於目前尚在保密協議階段，每股售價和出售總價尚不能對外揭露，該筆交易預訂3月15日生效。

(工商 )