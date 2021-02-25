彰化市光復路機車停放空間嚴重不足，機車只好權宜的停放在騎樓。（吳敏菁攝）

縣府的機車棚大擠爆。（吳敏菁攝）

機車霸佔人行道，彰化警方取締、拖吊。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

機車霸佔人行道，彰化警方取締、拖吊。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

「彰化市人本城區環境整合」總長6公里，拚在過年前完工，街景變美了，縣府也要求警方大執法，還給行人空間，但機車停車空間不足的問題嚴重，不是再次泊上人行道，就是霸佔騎樓，在嚴格取締下，縣府機車棚也大滿爆，一位難求，規畫適當機車格是迫切課題。

彰化縣政府和公所逐年增加路邊汽車停車格和停車場；並在彰化市投入3億2000萬元，進行最大的市容改造工程，串連6公里的人行步道，這些路段，機車停放本來有1124格，施作後為1269格，雖然標線已增加45格，還是消化不了龐大機車族的需求。

彰化縣機車登記數量高達82萬1163輛，彰化市就佔15萬8527輛，僧多粥少，在彰化火車站、三民路、光復路等，一些熱點，機車難無立錐之地，機車相較汽車，小而機動，權宜擠上人行道、騎樓，還是有礙觀瞻，影響生意和動線，免不了被檢舉，吃紅單的命運。

彰化縣警察局統計，去年取締機車違停7713件，彰化分局轄區佔6261件最多，彰化市區缺乏機車停車的問題嚴重，尤其在彰化火車站周邊，機車族說，兜兜轉轉就是找不到機車格，遇到上、下班趕時間搭班車，「只能被打敗」。

彰化警方今年加強取締機車違停，元月至今已1554件，彰化分局轄區1426件，前3名路段就是通往彰化火車站的彰化市中正路、光復路和三民路，分別是1023件、768件和596件。

人本城區完工後，還給人行空間是市民最大的期待，街景變美一亂停，特別明顯，馬上被檢舉，彰縣府側門人行道連日來站崗取締違停，縣府的機車棚大擠爆，只能溢到通道上

，機車族無奈，「轉來轉去，就是不知能停哪裡？」

(中時 )