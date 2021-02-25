美國股神巴菲特多年戰友、波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）副董事長查理蒙格(Charles Thomas Munger)24日參加Daily Journal 年度股東會（Yahoo Finance 直播），針對近期投資市場發生事件，電動車大廠特斯拉市值若有機會上兆美元，還是比特幣1顆漲到5萬美元哪個瘋狂。

據《CNBC》、《Business Insider 》等外媒綜合報導，蒙格指出，英國知名作家Samuel Johnson也曾面臨該問題，就是跳蚤或蝨子哪個好，他實在無法決定。蒙格解釋，他無法確定哪個消息比較糟糕。蒙格認為，比特幣最終不會成為全球的交易媒介，由於其波動性太大，難以承擔交易媒介的責任，他與黃金的價值相似，由於蒙格從未買過黃金，他也不會買比特幣。

至於先前掀起美國遊戲零售商GameStop(美股代號：GME)股票暴漲暴跌大戲，其中去年暴紅的海外券商Robinhood也因美國證管會(SEC)要求將保證金調高到30億美元，限制散戶交易而飽受抨擊。蒙格認為，所有投資人都不能相信在Robinhood進行交易是免費的，目前的投資熱潮正是這批賭徒心態的投資人所驅動，這種鼓勵大眾賭博行為的文化相當愚蠢，是一種非常骯髒的賺錢手法。

(中時新聞網)