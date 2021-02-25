航空貨運供需持續吃緊，3月適逢為傳統的小旺季，長榮航（2618）3月4日開始針對北美需求調漲25％至40％貨運運價，將是歷年3月小旺季漲幅最大，由於北美占長榮航貨運比重達六成，對業績提升想像空間大。

亞洲農曆年節前是航空貨運旺季，以長榮航貨運收入觀察，2020年12月貨運收入達59億元，創新高，占比也因客運低迷衝高至八成，達81.75％；緊接著農曆年節後，客戶回到工作崗位上，隨著再追加出貨，造就傳統上每年3月是貨運的小旺季。

今年隨著美國經濟復甦，需求大增，長榮航也預計在3月4日起調漲台灣到北美航線25％至40％不等的運價，台灣到北美每公斤達320元以上，這價位是2018年同期的一倍以上。

長榮航目前擁有84架飛機，主力機型為波音777-300ER以及空中巴士A321-200等二款機型，其中全貨機為5架777全貨機，並拆除12架777客機座椅，增加貨運運能。

(工商 )