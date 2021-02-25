25日受到環境風場偏東風影響風速偏弱，加上垂直擴散條件差，北部外海產生渦流，污染物都往北部吹，造成大台北地區因擴散不良而空品急速惡化情形。環保署及各地方政府已立即因應空品變化啟動污染源降載等應變作為，環保署同時要求台電公司西半部所有的燃油及燃煤電廠5座一起降載。

雙北市方面，雙北市政府同步指示轄內各3座焚化廠自今日下午5點至26日上午5點皆降載20％，各單位因應空品變化全力應變。

環保署表示，今日發現北部空品有轉差情形後，便要求台電公司加強降載，近3日截至今日下午4點，協和、林口、台中、興達及麥寮等西部所有的燃油或燃煤電廠共已降載3.77億度電，約等於減少高雄市約112萬戶一個月用電造成排放量。

至於各地方政府方面，除了通報防護以及加強稽查外，台北市對高污染車輛攔查數提高為2倍，並指示內湖、木柵及北投焚化廠降載20％；新北市也指示新店、樹林及八里焚化廠同步降載20％，並要求轄內24家重點污染源降載減排，其中汽電共生機組每日降載30%；桃園市通報排放量前50%的工廠及180處營建工地加強防制措施；台中市通知前30大工廠自主降載；雲林縣轄內21部發電及汽電共生機組皆執行友善降載及停車18-49％。整體來講，整個臺灣中北部縣市已迅速動員，積極應變防護。

(工商 )