商戰古裝穿越劇《贅婿》由《慶餘年》製作團隊打造，由在《慶餘年》扮演姊弟的宋軼、郭麒麟主演，這回飾演夫妻CP感爆棚，讓粉絲直說「本以為入不了戲，越看越甜」。《慶餘年》的主角張若昀更驚喜客串，首播張若昀霸氣出場，金絲眼睛配上挺拔西裝，菁英氣息模樣也登上熱搜。

故事講述小說家筆下的現代商業奇才「江浩宸」（張若昀客串），穿越到古代由郭麒麟飾演的「寧毅」身上，並成為了贅婿嫁給了宋軼飾演的「蘇譚兒」，有著21世紀的靈魂的「寧毅」用現代商業思維，幫助妻子經營布行，進而成為首富，甚至更傳授「皮蛋」作法，吸引顧客上門，將「皮蛋」捧成風靡大街小巷的小吃，建立加盟模式，最後還開了飯館，讓網友看完劇後紛紛想吃皮蛋。

郭麒麟在《贅婿》首次飾演男主角，宋軼古裝扮相極美，首播後引發討論，天天都有話題登上微博熱搜。本週將播出，郭麒麟與宋軼婚後一直分房，引來丈母娘逼問，宋軼試圖打破僵局，她將郭麒麟房間弄亂、屋頂打破，還偷放火燒房間，只為讓郭麒麟住進她房間，看到大家閨秀的娘子出此下策，郭麒麟無奈「跟我說一聲不就好了」互動相當逗趣，在宋軼的主動跟全家人的助攻下，兩人終於甜蜜圓房。

今年春節期間在《慶餘年》演員齊聚的《贅婿》、章子怡主演的《上陽賦》、爆款神劇續集《我的時代，你的時代》領軍下，全站流量漲幅高達35%，尤其在收假前夕，單日進站人數均破百萬。愛奇藝在2019年底開展了國際業務，2020年在東北亞、東南亞、北美等14個語種國家，當然也包含台灣，都能在愛奇藝APP及網站上以多語言字幕觀看豐富節目。《贅婿》熱度居高不下，為滿足觀眾的期待，愛奇藝國際站從2月24日起加更一天，每週日到週三20點更新2集，會員搶先看6集；3月3日起會員可於愛奇藝國際站新版APP超前點播直通大結局。

張若昀友情客串。（愛奇藝國際站提供）

郭麒麟、宋軼再度合作，從姊弟變夫妻。（愛奇藝國際站提供）

宋軼放火燒郭麒麟的房間。（愛奇藝國際站提供）

郭麒麟做起皮蛋生意，替皮蛋設計LOGO。（愛奇藝國際站提供）

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