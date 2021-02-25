兩岸若爆發軍事衝突、北京攻台，美軍會來嗎？陸軍退役中將、國民黨前立委帥化民直言，美國介入台海靠的就是龐大的航母艦隊和海空軍投射，但目前大陸中共解放軍已發展出東風系列飛彈，若美國要介入勢必要研製破解之道，帥化民預估，這至少需要3-8年的時間，他透露，自己在1996年台海飛彈危機擔任國防部聯三作戰次長，當時被美國國防部副部長坎伯邀去會面，當時美方問他「對擦槍走火有沒有管制手段？」，美方的回應讓他感覺到「台海衝突美軍援台機率不高」。

危險的海峽系列--「中共對台灣之軍事威脅」座談會 危險的海峽系列--「中共對台灣之軍事威脅」座談會 日前，前澳大利亞總理陸克文(Kevin Rudd)在最新一期《外交事務》期刊發表文章說，現在台灣被和平統一已變得不可能，北京的策略是擴大對台軍事威嚇力量，讓美國認為無法贏得戰爭而不願支持台灣。無獨有偶的是，美國智庫外交關係協會（CFR）也在近日一份標題為「美國、中國與台灣：一項預防戰爭的策略」 （The United States, China, and Taiwan: A Strategy to Prevent War）報告中，指出台灣逐漸成為全球最危險的潛在戰爭引爆點。 除武力犯台為，共軍對台的「灰色地帶」行為，其頻率也有逐漸增加的跡象。依據國防部所公布的數據，去年中共軍機進入我西南空域高達380餘架次；今年截至2月22日止的53天內，中共軍機進入我西南空域的天數也已多達42天。 為分析當前局勢並提出因應建議，國家政策研究基金會國家安全組將舉辦「中共對台灣之軍事威脅」座談會，由國安組召集人林郁方主持，並邀請亓樂義(資深軍事評論員)、舒孝煌 (國防安全研究院中共政軍與作戰概念所副研究員)、張競 (中華戰略學會研究員)擔任引言人，楊念祖(前國防部部長、中華民國高等政策研究協會秘書長)與帥化民(前立法委員)擔任與談人。針對(1)共軍武力犯台方式；(2)共軍對台之「灰色地帶行為」；(3) 國軍的計劃作為與軍備採購等，進行探討。 會議相關資訊如下： 時 間：110年2月25日（星期四）上午9時30分至11時30分 地 點：國家政策研究基金會101會議室（杭州南路1段16號） 主辦單位：國家政策研究基金會國家安全組 由國家政策研究基金會發佈於 2021年2月24日 星期三

國民黨智庫「國政基金會」今天(25日)召開「中共對台灣之軍事威脅」座談會，由國安組召集人、前立委林郁方主持，邀請前國防部長楊念祖、前立委帥化民、中華戰略學會研究員張競、國防安全研究院中共政軍與作戰概念所副研究員舒孝煌等人與談。

帥化民在會中提到說，聯合作戰的成敗是未來兩岸或者中美作戰的制勝關鍵，台灣不要只談自己的建軍備戰，那已經跟不上了，要談兩岸是否用政治問題解決，還是要美國介入來解決。他還提到，中國大陸目前發展的「東風拒止航母」，讓美國進不來台灣周邊，但潛艦還能進來，近一段時間，共機運八電偵機干擾，為何不在台北，而在ADIZ巴士海峽上空？因為美軍盤算，潛艦是可以馬上進行反制大陸東南沿海的部署軍力。

兩岸衝突美軍會來嗎？退將爆美國高層真實反應。圖為空軍防空部射擊天弓一型防空飛彈。(圖/本報資料照，國防部提供)

他強調，政府大內宣在騙老百姓，共機擾台是侵犯主權，但實際上共軍所圖的，是巴士海峽和古宮水道裡的潛艦，帥化民提到，為何美國航母介入機會低？他舉例，美軍一艘航母5千兵力，兩艘就是1萬2兵力，若2艘航母被共軍擊沉，而美軍過去在韓戰、越戰大規模投入作戰，最後卻打得灰頭土臉，以美國「怕死人」的戰爭經驗來看，這不是美國能承受得起的，也就是說，這段時間對台灣是很危險的。他強調，國際上的軍事評論家都醫治強調，台灣很危險，但國內老百姓卻都不知情，沒這種感覺，這也是危機。

他呼籲國安高層有啟(接)戰指導就應該有終戰指導，如果沒有，那是逼著2300萬老百姓，拿著掃把被打死，有終戰指導才能進行第一次談判，第二次談判，要有能坐下來談判的方式。

最後，帥化民還透露，自己在1996年台海飛彈危機擔任國防部聯三作戰次長，美國當時向來不准台灣作戰高級官員(將領)赴美國國防部五角大廈，當時被美國國防部副部長坎伯找去，他(帥)當時滿腦袋想著的是，「美國航母怎麼樣協防台灣，並問美方是要從海峽中線通過還是東岸通過，何時通告我方？」。但副部長卻反問他「你們對擦槍走火有沒有管制手段？」，帥化民說，「當然有」，但他說，美方當時「拒絕向台灣透露航母位置(不告訴你)」。

(中時新聞網)