中視《我愛冰冰Show》3月開播滿2年，在白冰冰、陽帆攜手主持下，收視屢開紅盤，20日播出「唱作才子金曲爭霸戰」主題，受到觀眾喜愛，連帶反應在收視上，4歲以上平均收視達2.31，觸及人數138萬4000人，是節目開播以來最高，同時收視排行也位居所有頻道節目第2名，其中家庭主婦分眾收視更高達4.42，該集收視最高點2.71，為歌手荒山亮、曾瑋中與李子森一起合唱鄭進一〈今夜我想喝醉〉一曲。

三人絕妙歌聲為節目掀起高潮，連白冰冰都誇讚：「啤酒來一手也不夠，這個要威士忌。」力讚三人「聲」入人心的演唱，彷彿將濃濃酒味都唱了出來。談到收視創新高，白冰冰表示有五大亮點：「我們節目之所以好看，有笑、有淚、歌好聽、人俊美，就算不美也很逗趣。」每集眾藝人精采表演，再加上主持群默契十足，「我和陽帆只差沒睡在一起」，節目把秀場型態融入歌唱，周周累積至今已受到廣大觀眾喜愛，每到周六播出時間，官方粉絲團就湧入熱烈討論，連來賓藝人們都自發性留言互動，如同一個大家庭。

東諺（左起）、陽帆、白冰冰、阿文努力主持好節目。（中視提供）

若收視破三，白冰冰開玩笑自嘲歐巴桑裸露沒人看，將派徒弟出馬：「台一線他們有身材，破三就讓他們穿丁字褲在街上跑一圈。」談及近來統神端火鍋、冰冰姊泡湯影片瘋傳，白冰冰很意外影片被網友kuso，她大器表示：「只要不把我汙名化，如果覺得老人家這樣很古錐、很好笑，我也願意被玩，有分寸就好。」更趁機想拖陽帆下水，「如果真的要玩，改天也把陽帆拿來桶子裡面」。

抓準觀眾喜歡聽金曲，27日《我愛冰冰Show》將播出「唱作才子金曲爭霸戰Ⅱ」，邀來蔡佳麟、陳隨意、曾治豪、陳怡婷、蔡家蓁、王振諾、喬幼、談詩玲、吉巴奈、高佳群、陳思瑋、杜忻恬、王中平等實力派唱同台飆歌，並由白雲、楊繡惠擔任「沙啞評審」進行點評，充滿「笑」果的不專業解說，也是觀眾最愛看點。《我愛冰冰Show》周六晚間8點中視播出。

(中時 )