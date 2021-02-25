現代人越來越會保養，往往很難看出實際年齡，尤其是女性，更會在自己身上下不少功夫，最近大陸一張「最美岳母」的照片在網路上瘋傳，照片中主角皮膚白皙、身材穠纖合度，抱著一名小嬰兒，身邊還有一名男子，讓許多人誤會是小夫妻的「全家福」。

這張在網路瘋傳的照片，女主角留著一頭長髮，穿著一件合身背心長洋裝，微微露出修長美腿，兩隻手臂不見一絲贅肉，而臉上雖然戴著口罩，但大致上可以猜測，應該是一名輕熟女，女子優雅抱著一名小嬰兒正在餵食，旁邊則坐著一名戴眼鏡的中年男子，不少人認為兩人應該是夫妻。

不過根據外媒報導，照片中的妙齡女，其實是男子岳母，因為女兒才剛生產完畢，身體來還沒恢復，而老公也是新手爸爸，因此岳母才來幫忙照顧孫子。照片曝光後，不少網友驚呼，岳母看起來竟比女婿還年輕。

「最美岳母」照片在網路上掀起熱議，不少網友敲碗想看岳母沒戴口罩的照片，至於女兒知道媽媽因為太美麗在網路上爆紅，只無奈苦笑表示，媽媽太年輕，自己的壓力實在很大。

(中時新聞網)