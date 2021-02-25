中央流行疫情指揮中心公布AZ、BNT、莫德納三家疫苗注射後的副作用，主要三大症狀為注射部位疼痛、疲倦、頭痛，稱AZ副作用最低、莫德納最高。宅神朱學恒表示，指揮中心日前拿出一個表格比較各種疫苗的好壞，他直指表格做錯了，看到表格才發現莫德納表現最差，每個不良反應比例都比AZ高；他不禁酸說，那指揮中心買500萬劑莫德納疫苗，還宣傳個半天到底在幹嘛？

朱學恒25日在臉書直播表示，打疫苗一定會有免疫反應，如發燒、頭暈等，不發生奇怪的狀況都還算好。國內指揮中心一直強調所謂的不良反應，是非常錯誤的事情；他認為，在臨床實驗做到二期、三期，不良反應的比例不對，參考的數據，跟到田野施打疫苗不一樣，但並不是說臨床實驗不良反應的數字不能參考，但是比例就會比較高。

505萬劑莫德納疫苗預計6月來台，朱學恒指出，前幾天指揮中心拿出一個表格比較各種疫苗的好壞，本意是想說AZ其實好棒棒，所以大家不用擔心。但他看到表格發現莫德納表現最差，每個不良反應比例都比AZ高；不禁酸說，那你買500萬劑莫德納疫苗，還宣傳個半天幹嘛？

朱學恒指出，這張表格做錯了，會導致民眾有錯誤的理解。第一， 疫苗只要過了三期以後，真正致死的機率並不高，重點在於防護力，防護力低，副作用再低，也沒有達到效果。把這個副作用拿出來比較，真的沒有意義；第二，表格做得好像有一半的人打了會有這些反應，這不是嚇死人；第三，三期實驗的狀況跟實際上臨床的狀況並不一樣。

朱學恒指出，美國CDC在2月19日出版的疫苗施打第1個月報告，是他們實際施打疫苗1個月、逾1300萬劑之後的結果，有嚴重不良反應的有640人，比率為十萬分之4.639。其中回報的死亡案例有113件，其中有78件是在長照機構裡的成員。實際上會有不良反應的比例非常低，所以大家不要自己嚇自己。

(中時新聞網)