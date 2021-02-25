賴晏駒（左起）、陳零九、邱鋒澤、婁峻碩、黃偉晉今出席《100％小狼人》首映會。（粘耿豪攝）

男團「五堅情」成員陳零九、婁峻碩、邱鋒澤、賴晏駒（小賴〉及黃偉晉25日為配音的動畫片《100％小狼人》出席首映會，5人全聚在一起，讓氣氛變得歡樂十足。全員首次配音，由於分開錄音，所以很好奇彼此的表現。不過先前預告釋出後，婁峻碩透露女友焦凡凡一下就聽出來自己的聲音，一旁小賴搞笑搭腔：「猜錯真的就直接分了耶！」

有別於其他人，小賴配音角色聲音和本人差異大，個性活潑的他要揣摩忠厚老實的狗狗，讓他一開始拿到劇本時，還很訝異是否找錯人配音，「我還特別先約幾個忠厚老實的朋友出來，來取樣幾個範本！」被眾人糗「最好是！」。而當被問起會不會擔心沒人認出來自己配音成果，他則巧妙回：「幸好我單身！」惹得全場大笑。

他們對於首次配音都感到很新鮮，其中聲音戲份最多的陳零九，現場表演跌落和被撞倒的聲音，讓在場粉絲樂在其中。由於電影在元宵節26日登場，五堅情也在天燈寫下心願，祈禱好票房，也希望新一年身體要健健康康。

記者會上，他們也被問起是否耳聞羅志祥回鍋《娛樂百分百》的可能性，小賴表示：「那應該是高層才會知道，我們不太清楚。」若被邀請到他新創的YouTube頻道作客呢？「看節目企劃適不適合，經紀人會幫忙篩選，如果OK，我們就去囉。」

(中時 )