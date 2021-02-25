雲林縣北港鎮北港高中鄭雲升、陳星攸、黃姵穎（由右至左）學測表現優異。（北港高中提供／張朝欣雲林傳真）

110學年度學測成績放榜，雲林縣榜首為虎尾鎮永年高中周民恩，選考國文、英文、數學、自然、社會5科都拿滿級分，是雲林縣應屆唯一學測75滿級分者，由於害怕看見血，所以放棄醫科，應會填選台灣大學資訊工程學系。

周民恩家住雲林縣麥寮鄉興華村，是個偏鄉小村，父母都是上班族，不會強迫他念書，但會要求他自我紀律，每天固定時間溫習功課、起床就寢，他認為正常單純的作息讓他不受外界干擾，能夠把心思放在課業上，幫助他拿到好成績。

北港高中國文15級分4人、自然、社會15級分各1人，5科總級分最高68，4科（國英數自）總級分最高53，4科（國英數社）總級分最高55。其中陳星攸5科都達頂標，鄭雲升4科頂標、1科前標，表現最為突出。

陳星攸學測4科（國英數社）總級分55，均達頂標，其父母親皆擔任教職，非常支持就近入學，鼓勵她選擇在地優質高中就讀，善用學習時間。鄭雲升學測4科（國英數自）總級分53級分，志願是成功大學工程科學系。

北港高中校長江耀淇表示，雖然今年數學科平均降3級分，但總體學生學測成績普遍進步，展現北高教學團隊認真付出的成果。陳星攸、鄭雲升以繁星入學台、清、交、成頂尖大學機會很大。

另1名表現優異學生黃姵穎，學測獲得4科（國英數自）總級分48好成績，繁星申請牙醫系第1階段應可順利通過，接下來第2階段備審、口面試，校方會尋找資源全力配合，相信會有好消息。

(中時 )